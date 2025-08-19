Crecen llamados en el Pacto Histórico para el “juego limpio” en la consulta de octubre

Alí Bantu Ashanti, Susana Muhamad, Gloria Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar son los actuales precandidatos del Pacto Histórico. Foto: Pacto Histórico

Nuevos ruidos hay entre los precandidatos del Pacto Histórico por la consulta del 26 de octubre. Tanto Gustavo Bolívar como Susana Muhamad, ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, enviaron un mensaje a la Colombia Humana —el partido del mandatario— para garantizar la participación de las bases en el tarjetón.

A través de sus redes sociales, la exministra de Ambiente se refirió a la Dirección de esa colectividad, que encabeza la también precandidata y senadora Gloria Flórez. Muhamad aseguró que ha recibido “múltiples quejas y reclamos” de todo el país “sobre las reglas del juego para poder definir los candidatos que irán a la consulta del Pacto Histórico por parte de Colombia Humana”.

“Hay un mensaje muy importante a la Dirección: su principal rol es generar garantías, no podemos poner la táctica electoral por encima de los derechos de participación política. La situación debemos resolverla, porque hay que garantizar la unidad del Pacto Histórico y por eso es importante que esta semana congresistas, la Dirección, los militantes trabajemos fuertemente para que haya una solución a esta definición”, apuntó.

Es fundamental tener claridad en el proceso de definición de candidaturas a la consulta del Pacto por parte de @ColombiaHumana_ pic.twitter.com/7xEeSa8ein — Susana Muhamad (@susanamuhamad) August 19, 2025

El exdirector de Prosperidad Social hizo un llamado similar y agregó que las directivas de ese partido "cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer sus candidaturas, dejando en desventaja a las bases”. Lo calificó como un “conflicto de interés que tanto [critican] a la vieja política” y señaló que “sin democracia no hay Pacto Histórico”.

En su cuenta de X, recordó que uno de los objetivos del movimiento es “llevar una bancada grande para profundizar y defender las reformas”. Y añadió que hay que “ser generosos con la participación de las bases en la elección de congresistas”, pues en esa consulta no solo se elegirá quién representará al Pacto en la consulta de marzo con el “frente amplio”, sino también quién encabezará la lista al Senado y quiénes conformarán tanto esta como las de la Cámara en las regiones donde la izquierda tiene un apoyo prominente.

Hoy, las directivas de Colombia Humana cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer sus candidaturas, dejando en desventaja a las bases. Es el conflicto de interés q tanto criticamos a la vieja política.

Así no compañer@s. Sin democracia no hay Pacto Histórico.



Favor RT pic.twitter.com/dZPCM3uXBx — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 19, 2025

"Debemos facilitar el aval, no poner tantas trabas, ser generosos con quienes han cargado ladrillos toda la vida y hoy quieren, merecen, y tienen el derecho de poner sus nombres en los tarjetones. Esas bases que están listas a movilizarse una y otra vez para avanzar, deben ser tenidas en cuenta o se rompe el movimiento en mil pedazos. Como en 2023, terminarán mendigando avales en otros partidos por no haber encontrado cabida en el partido que ellos ayudaron a construir”, dijo.

Más allá de las diferencias que están surgiendo por las elecciones al Congreso, también se han ampliado las distancias de algunos precandidatos con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Además de él, Muhamad, Flórez y Bolívar, la lista de aspirantes del Pacto a la Presidencia también la integran la senadora María José Pizarro y la exministra Carolina Corcho, aunque todavía se mueve el nombre del senador Iván Cepeda.

