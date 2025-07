Así le respondió Uribe a Petro por sugerencia de que se presente ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por primera vez tras el fallo que lo condenó este lunes por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Lo hizo en respuesta a una serie de declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien habló sobre la posibilidad de que el exmandatario acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos les pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, trinó Uribe.

Pte Petro



Horas antes, el mandatario había dicho: “A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino de la Paz”.

Petro dijo también que, como presidente, “me corresponde proteger a Álvaro Uribe Vélez y a su familia y bienes, como presidente y lo haré. El tema de fondo es el origen y el final del Bloque Metro de los paramilitares que surgieron en San Roque en la hacienda Guacharacas, en la caída hacia Puerto Berrio, en el Magdalena medio antioqueño”.

Y agregó: “Es un tema de esclarecimiento judicial cuyo juez competente es la Justicia Especial de Paz, tribunal de cierre de la justicia de paz según los acuerdos firmados por el presidente Santos y las Farc, hoy, declaración unilateral de estado ante la ONU. Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes”.

Lo cierto es que el proceso en la justicia ordinaria aún no finaliza. El equipo de abogados del expresidente Uribe, tan pronto se conoció la condena en su contra, anunció que apelará la decisión. Con ello, será el Tribunal Superior de Bogotá quien confirme o no la sentencia. Y, en todo caso, también podría llegar a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Es de anotar que todos estos trámites deberían surtirse antes del 15 de octubre, si no, el proceso precluirá por vencimiento de términos.

