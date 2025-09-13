Uribismo y Cambio Radical alistan cumbre de oposición, ¿habrá alianza electoral?

Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para mediados de septiembre se está alistando una cumbre entre el Centro Democrático y Cambio Radical para examinar estrategias que fortalezcan a la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2026. Se espera la presencia del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, los líderes naturales de estas colectividades.

Lea: Registraduría se reúne con Pacto Histórico e inicia trámites para pedir recursos por consulta.

Militantes de ambas colectividades mencionan que este escenario podría ser clave para afinar estrategias electorales y mostrar un frente unido antipetrista que le pueda competir a la izquierda el próximo año. Y aunque el evento no tiene ni fecha ni lugar específico, los opositores insisten en que podría realizarse en septiembre en la capital del país.

De hecho, desde Cambio Radical mencionan que después de esta cumbre de opositores, a la que podrían ser invitados miembros de otras colectividades opositoras e independientes, Vargas Lleras podría lanzar finalmente su aspiración presidencial.

Los cálculos que se hacen en esta colectividad, que está pagando en redes sociales para impulsar el nombre del exvicepresidente, es que sea en octubre cuando se anuncie su intención de llegar a la Casa de Nariño y ser sucesor del presidente Gustavo Petro.

Según mencionan, Vargas Lleras ya retornó al país y estaría mejor de salud, aunque debe seguir viajando a los Estados Unidos una o dos veces al mes para recibir tratamiento médico.

El objetivo de la cumbre también es el de mostrar un retrato Uribe-Vargas como máximas figuras de sus partidos y fuertes contendores del petrismo, que entre otras cosas ya le reiteró a la Registraduría Nacional su a intención de ir a la consulta interna el próximo 26 de octubre para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico y organizar sus listas al Congreso.

Mientras Vargas define fecha para lanzar su aspiración presidencial, el expresidente Álvaro Uribe inicia campaña por el Congreso, luego de que se anunciara que ocupará el renglón número 25 de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático. La colectividad espera que esta estrategia les funcione para alcanzar una buena cifra de escaños en el Legislativo, pues en 2022 perdió seis sillas en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes.

El uribismo está organizando foros semanales en todo el país y este domingo 14 de septiembre realizará uno en Cartagena para abordar propuestas en torno al turismo.

Aunque de momento ni Uribe ni Vargas han hablado personalmente de alianzas y acuerdos, al interior de sus colectividades crece un llamado para que ambos líderes se unan y busquen la formación de un bloque antipetrista.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.