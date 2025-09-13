Registraduría se reúne con Pacto Histórico e inicia trámites para pedir recursos por consulta

Registrador Nacional durante rueda de prensa Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El registrador Hernán Penagos aseguró que luego de una reunión con la coalición del Pacto Histórico se iniciaron los procedimientos para solicitarle al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para realizar consultas internas en todo el país el próximo 26 de octubre. “Es prácticamente seguro que tendremos elecciones de consulta interna", indicó.

Aunque el registrador expuso que hasta el 26 de septiembre hay plazo para que los diferentes partidos indiquen si quieren o no ir a la consulta, mencionó que está casi que asegurado que el Pacto Histórico tomará esta ruta para elegir a su candidato presidencial y organizar las listas al Congreso.

“Tuvimos una reunión con el Partido Histórico. Todos los partidos que se conocen como los partidos de la coalición decidieron participar de la consulta y se van a mantener en ella para elegir un candidato presidencial y sus candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en algunos departamentos de Colombia", mencionó Penagos.

Igualmente, recordó que el Centro Democrático y el Partido Liberal también solicitaron previamente ir a consultas en octubre, pero que finalmente parecen haberse ido por otros mecanismos de elección: “parece que definitivamente no van a asistir, pero tenemos que esperar“.

Aunque el liberalismo no ha avanzado significativamente en cuál será el mecanismo para seleccionar a su candidato, el Centro Democrático parece haberse decantado por la realización de una encuesta a finales de este año, a través de la contratación de una firma encuestadora internacional. Se habla de Atlas, pero no hay consenso.

En todo caso, Penagos agregó que con los datos que ya tienen del Pacto Histórico ya se están radicando varios documentos necesarios para que el Ministerio de Hacienda autorice los recursos para el despliegue de la jornada. Desde el órgano electoral se había mencionado que el valor de estas elecciones podría estar entre los $700.000 millones.

En todo caso, el Pacto Histórico está pendiente de varias decisiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para definir cómo debe participar en la consulta, pues aunque quería hacerlo como partido único, todavía hay algunos impedimentos. La próxima semana se someterá a votación una ponencia que es clave, pero que desde ya deja por fuera del partido único a la Colombia Humana.

Si el partido del presidente Gustavo Petro finalmente no puede ingresar al Pacto Histórico, se está analizando que dicha colectividad haga una lista por aparte para ese 26 de octubre.

