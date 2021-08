Amnistía general: la propuesta de Uribe en Colombia

Trayendo a colación el caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por su condena de cinco años por vandalizar una estación del Transmilenio en Bogotá y, según los jueces, incitar al terrorismo, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe habló sobre una amnistía general durante el encuentro con la Comisión de la Verdad que tuvo el pasado lunes.

Su propuesta, hablando de la condena de Barrera Rojas, era por qué a ella sí y otras personas cargaban con todo el peso de la justicia, mientras que excomandantes de las Farc, constituidos en el partido Comunes, están ocupando una curul en el Congreso, sin haber pagado un solo día de cárcel.

Su propuesta sin dar más explicación que una comparación fue compartida, por ejemplo, por Gustavo Petro. “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz de las sociedades. Antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, fue la opinión del senador de la Colombia Humana.

En cambio, para Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que una amnistía no es posible en caso de delitos de lesa humanidad. “La verdad es una condición insoslayable”, reiteró.

Después de armar debate y poner a las redes a interpretar su propuesta, que se hace en medio del testimonio de Uribe que da a la Comisión de la Verdad con el tema central de los falsos positivos, el expresidente da un poco de más luces de esa propuesta que, para algunos, buscaría exculparlo de cualquier posible responsabilidad política por las ejecuciones extrajudiciales de civiles pasado por guerrilleros. En principio, pidió no relacionar lo uno con lo otro.

Ante los micrófonos de Blu Radio, Uribe dio el contexto en el que sentó su propuesta. “En algún momento el padre (Francisco de Roux) me dice que yo puedo contribuir a la paz total de Colombia y me pregunta qué hay que hacer. Yo le dije que son varios los puntos los que no permiten la paz. Uno, que aquí hay un diferencial, una asimetría en el tratamiento judicial, eso no va a permitir que se curen heridas. El país debe pensar en algún modelo de amnistía”, comentó.

Siguiendo el hilo, comentó a la mesa, que esa es una idea que ha venido calando y que no era algo que tenía preparado para presentar en el encuentro con la Comisión, sino que fue algo que salió en ese momento. Y que, por ende, no tenía previsto dar detalles.

Pero tampoco dio los suficientes detalles en su entrevista y Uribe mismo aceptó que no tiene o no ha diseñado un mecanismo para llegar con la propuesta concreta de una amnistía general. “No tengo precisado el instrumento. Es una reflexión que, por supuesto, seguiré pensando en ella”, atinó a decir.

Eso sí, fue muy reiterativo sobre las causas que lo llevan a plantear dicha iniciativa. “La asimetría en el tratamiento judicial exige pensar en un modelo, porque veo un tratamiento asimétrico entre la guerrilla y los paramilitares. La impunidad total para las Farc y los civiles que han delinquido, mientras que los paramilitares, con la Ley Justicia y Paz, tuvieron que pagar entre cinco y ocho años de cárcel”, recordó en la entrevista con Blu sobre el acuerdo que llegó su gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Planteado esto, el expresidente defiende que lo que busca no es la impunidad, sino impartir un principio de igualdad a la hora de juzgar crímenes del paramilitarismo y guerrilla, pues teme que ante una eventual negociación con el Eln estos exijan las mismas condiciones que se les dio a las Farc y tengan curul en el Congreso.

Dicho esto, aprovechó para recordar que el error, a su juicio, radicó en no llevar a cabo el pacto nacional tras la derrota del “sí” en el plebiscito, por lo que se hicieron muchas concesiones a la guerrilla. “El Eln no aceptará algo menos que lo que le dieron a las Farc y puede que pidan más”, reiteró.

Sobre el tema de los falsos positivos, reiteró lo dicho en el encuentro con la Comisión de la Verdad, que lo engañaron, que le dolió que algunos uniformados incurrieran en esas prácticas, que actuó en su momento de conocer los casos, que se equivocó cuando dijo que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no murieron por estar cogiendo café, y que así como hay falsos positivos, hay falsas acusaciones, y que para ello es necesario cotejar las cifras que hay con relación a los falsos positivos.