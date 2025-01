Pastrana y expresidentes de otros países viajarán con Edmundo González a Venezuela

Expresidente Andrés Pastrana. Foto: EFE - Kiko Huesca

Un grupo de expresidentes, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), acompañarán a Edmundo González a Venezuela con la intención de que este se posesione como presidente. Así lo dijo Andrés Pastrana, quien hace parte de la mencionada iniciativa y que también ha sido crítico con la postura de Gustavo Petro frente a las criticadas elecciones en el vecino país, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador, pese a las alertas de posible fraude.

En entrevistas con medios de comunicación, Pastrana reveló que desde el Grupo IDEA planean respaldar el intento de González por proclamarse presidente. También, que esperan respaldar las marchas convocadas por María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, para el próximo jueves, 9 de enero.

“Edmundo ha dicho que él va, y por eso desde el Grupo IDEA yo propuse hace algunas semanas que acompañáramos a Edmundo a su posesión. Por eso, es que vamos a encontrarnos 10 expresidentes que estamos ya confirmados para acompañar a Edmundo”, dijo Pastrana en Semana.

Los otros expresidentes que viajarían con González son: Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso (Panamá); Jorge Quiroga (Bolivia); Jamil Mahuad (Ecuador); Laura Chinchilla (Costa Rica); Mario Abdo Benítez (Paraguay) e Hipólito Mejía (República Dominicana). La idea, explicó, es salir desde Panamá, luego de una reunión con el presidente de ese país y su canciller, José Raúl Molino y Javier Martínez Acha, respectivamente, el próximo 8 de enero.

También hay expectativa de si las autoridades migratorias permitirán su ingreso al país, recordando los hechos que ocurrieron el 28 de julio cuando observadores internacionales no pudieron ingresar. “Primero hay que ver si a ellos no les da miedo darnos el permiso para entrar. Vamos a ver si el miedo es de ellos o de nosotros. Esperemos a ver qué pasa”, afirmó Pastrana.

Mientras esto pasa, se sigue a la expectativa de qué decisión tomará el presidente Petro de si viajará o no a Venezuela para acompañar a Maduro en el Palacio de Miraflores (Caracas) el próximo viernes.

Hace unas semanas, el vicecanciller Jorge Rojas confirmó que a la ceremonia asistirá el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Esto, a pesar de que Colombia no ha reconocido los resultados de los comicios venezolanos. Sin embargo, no hay claridad sobre la presencia del primer mandatario. En diálogo con El Espectador, el canciller Luis Gilberto Murillo señaló que “si no hay reconocimiento, no hay asistencia”.

Más recientemente, el ministro dijo que, por su parte, “su preferencia es que no haya asistencia”. “pero hay un tema técnico relacionado con el hecho de que mantenemos una relación de Estado a Estado”, explicó. La decisión de Petro estará mediada, en ese sentido, por un intento de evitar un eventual rompimiento de relaciones binacionales y una nueva crisis en la extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros.

