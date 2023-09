Ángela Robledo le pide a Hollman Morris que se retracte por palabras “difamatorias”

Ángela Robledo, Hollman Morris y Jennifer Pedraza. Foto: Archivo Particular

La excongresista Ángela María Robledo le pidió a Hollman Morris, subgerente de televisión de la RTVC, que se retractara por sus palabras en contra de la representante Jennifer Pedraza en una entrevista radial este miércoles. “Le solicitamos retractarse de las afirmaciones difamatorias, injuriosas y calumniosas que usted divulgó en Blu Radio”, dice el comunicado que compartió Robledo en sus redes sociales. “Usted miente”, agregó.

Le recomendamos: “Nunca he dicho que él sea un asesino”: Jennifer Pedraza sobre Hollan Morris

“Usted afirmó de manera falsa que la congresista Jennifer Pedraza lo ha acusado y tratado a usted de ‘asesino’. La señaló de orquestar una campaña de desprestigio y de atentar contra su buen nombre”. Este martes la congresista de Dignidad y Compromiso se retiró de un foro sobre la reforma a la salud porque era moderado por Morris, quien ha sido denunciado por violencia intrafamiliar. En la mencionada entrevista, el periodista dijo “si yo hubiera sabido que la señora Jennifer Pedraza, que me ha tratado a mí de asesino, que ha orquestado toda una campaña de desprestigio, yo no me hubiera sentado en ese foro”.

Robledo le recordó a Morris: “Mediante fallos de tutela jueces de la República le han dado la razón a sus accionadas y han protegido su derecho a la libertad de expresión de sus posibles víctimas y sus defensoras. Lo cual hace sus afirmaciones aún más graves porque pueden constituir un desacato a los fallos en su contra que son de su pleno conocimiento”.

Le podría interesar: “Confundió ciberseguridad con chuzadas”: Petro cuestionó rol legislativo de Miguel Uribe

Nuestra exigencia a @HOLLMANMORRIS para que se retracte

Usted miente ! pic.twitter.com/iRdUo6Q4Hu — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) September 14, 2023

Finalmente, Robledo le recordó que en marzo de 2023, la acusó a ella, a Sara Tufano y a Juana Afanador de señalarlo de “instigador de asesinato y homicidios durante una rueda de prensa en el Congreso de la República en el que se denunciaron las amenazas que sufrimos por parte de un militante de Colombia HUmana y admirador suyo. Este señalamiento constituye una calumnia”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.