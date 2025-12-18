Angie Rodríguez ya está organizando equipo de empalme para el cambio de gobierno

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (DAPRE). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas semanas, Angie Rodríguez ha estado bajo la lupa de la opinión pública, del Congreso y hasta de los órganos de control por sus roles como gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS. En ambos cargos ha enfrentado ruidos de irregularidades que incluso pusieron a tambalear su permanencia en la Casa de Nariño.

Como lo reveló El Espectador, en el Fondo hay cuestionamientos por posibles malos manejos de los recursos para La Mojana y la contratación de cuotas políticas. Rodríguez, de hecho, se fue contra Carlos Carrillo, exgerente del Fondo y director de la Ungrd, a quien señaló de baja ejecución. El funcionario calificó esta movida como un ataque y también señaló al ministro Armando Benedetti de estar detrás.

Lea también: Tablero de consultas en marzo entró en fase de depuración: izquierda y derecha buscan cómo medirse

En el caso de la Nueva EPS, este miércoles Rodríguez anunció que se apartará del cargo de Superintendente de Salud ad hoc, cargo en el que había sido nombrada el 12 de noviembre. Según explicó, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le informaba de su renuncia a ese cargo por una “situación que hace parte de una conspiración de personas muy cercanas en mi contra, para desprestigiarme ante el país y ante la opinión pública”.

En un video breve, Angie Rodríguez también reveló que ya radicó una denuncia ante las autoridades competentes para que “ellos investiguen quiénes están utilizando mi nombre de manera indebida para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país”.

No se pierda: Estos son los cuatro proyectos del gobierno Petro que quedaron en la cuerda floja para 2026

En este contexto, El Espectador le preguntó a la directora del Dapre por su futuro como una de las funcionarias más cercanas al jefe de Estado. Sobre si estará hasta el próximo 7 de agosto de 2026, Rodríguez aseguró que hará “lo que disponga el presidente de la República, yo siempre seré respetuosa de sus decisiones”.

Sin embargo, dio a entender que tiene varios procesos a cargo que la mantendrían varios meses en el cargo. Puntualmente, dijo que el presidente la encargó del proceso de empalme con el próximo gobierno que se elegirá en las elecciones de 2026. Según dijo, ya está ajustando detalles para dicha transición en los aspectos administrativos.

“Ya tengo un equipo que estoy organizando para el empalme con el otro gobierno; ya estoy montando y estoy dando línea en ese sentido, porque ya quedan unos meses y ese equipo lo estoy organizando yo. Sigo haciendo mi trabajo hasta que el presidente me diga lo contrario”, le dijo Angie Rodríguez a este diario.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.