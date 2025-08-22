Anuncian moción de censura contra el mindefensa tras atentados en Cali y Amalfi

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante consejo de seguridad. Foto: Cortesía Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la plenaria de la Cámara de Representantes llegará en las próximas horas una proposición para llamar a debate de moción de censura al ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, el general en retiro Pedro Sánchez. El anuncio lo hizo este viernes el representante a la Cámara del Centro Democrático Juan Espinal, quien dijo que la iniciativa es una respuesta a la oleada de ataques terroristas que afectó al país, puntualmente a Cali y a Amalfi (Antioquía), en la tarde de este jueves.

Según Espinal, la serie de ataques también debe tener una responsabilidad política, por lo cual planteó el llamado al jefe de la cartera para que responda en el Legislativo. Además, según explicó el representante a la Cámara, hay dudas sobre el procedimiento de este jueves para extraer los cuerpos y rescatar a las víctimas sobrevivientes del atentado en Amalfi, en el que un helicóptero de la Policía fue derribado por un drone que sería de las disidencias de las FARC.

Lea también: Empresa española Indra consolidará y divulgará resultados de las elecciones 2026

“Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de la Defensa, así que vamos a impulsar como integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, moción de censura en la plenaria de la Cámara baja del Congreso de la República”, anunció el congresista uribista. Se espera que en los próximos días se defina la fecha para el llamado al debate de moción de censura; sin embargo, como ya se conocido, este tipo de mecanismos suelen no prosperar a la hora de la votación, pero la posición espera que sirva para que el jefe de la cartera rinda cuentas sobre la política de paz y seguridad del gobierno.

En las últimas 24 horas, varios congresistas y partidos políticos han cuestionado la reacción del Ejecutivo y su insistencia en el diálogo con grupos armados. “Resulta evidente que la llamada política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia. Los grupos criminales se sienten envalentonados, expanden su control territorial y utilizan nuevas tecnologías para atentar contra los colombianos. El país no puede seguir sometido a una estrategia que, bajo el pretexto del diálogo, ha significado mayor inseguridad e impunidad”, dijo el Partido Liberal en un comunicado firmado por su director, el expresidente César Gaviria.

No se pierda: Por esto se frenó conmoción interior para Valle y Cauca tras oleada terrorista

En el Centro Democrático, además de los pronunciamientos de figuras como el expresidente Álvaro Uribe y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el partido dijo que “mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el Gobierno Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la ‘paz total’. La mayor injusticia en materia de seguridad la sufre el pueblo colombiano, que queda desamparado frente a la violencia y el terrorismo”.

Según los reportes más recientes de las autoridades, otro policía murió luego del ataque a un helicóptero de la institución en Amalfi. Así las cosas, el número de víctimas mortales de este hecho asciende a 13. Entre tanto, en Cali, el Puesto de Mando Unificado (PMU) ha confirmado la muerte de seis personas y un registro de 71 heridos. Este viernes, la capital vallecaucana amaneció militarizada y las autoridades ofrecieron una recompensa de $400 millones para dar con los responsables del atentado. Al menos una persona, alias “Sebastián”, está en custodia de las autoridades por su presunta participación en los hechos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.