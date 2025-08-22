Por esto se frenó conmoción interior para Valle y Cauca tras oleada terrorista

Consejo de seguridad tras atentados en Cali Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque el tema se abordó durante el consejo de seguridad extraordinario, que se realizó en la noche de este jueves en Cali, tras el atentado terrorista que se perpetró en esa ciudad y que dejó seis muertos y más de 70 heridos, la viabilidad de declarar una conmoción interior para algunos departamentos del suroccidente del país quedó frenada —pero no descartada— en el corto plazo.

Lo que se determinó es emitir una serie de decretos que refuercen los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha directa contra la producción de cocaína en varias regiones del Valle y del Cauca, haciendo uso de los recursos legales con los que actualmente cuenta el Estado. No obstante, la posibilidad de acudir a medidas extraordinarias se mantiene vigente si el accionar criminal de las disidencias de las Farc, el ELN y, entre otras narcobandas, el Clan del Golfo, que tienen presencia en estos territorios, termina nuevamente sobrepasando las capacidades actuales de enfrentarlas.

Lea también: Empresa española Indra consolidará y divulgará resultados de las elecciones 2026

De hecho, durante el consejo de seguridad que lideró el presidente Gustavo Petro en Cali, junto al alcalde esa ciudad, Alejandro Eder, y delegados de la gobernación departamental de Dilian Francisca Toro, junto a varios ministros y la cúpula militar y policía, las autoridades regionales plantearon lo que consideran es la inconveniencia de acudir a la conmoción en este momento.

Diversas fuentes les contaron a reporteros de este diario que si bien este ataque fue contra la población civil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, en este momento las capacidades de combate a estas estructuras narcotraficantes permiten continuar con la ofensiva; y aunque el ministro del interior, Armando Benedetti, al igual que el presidente Petro y otra parte de su gabinete, dijeron que la conmoción debería analizarse, se decidió aguardar a los resultados que arrojen las operaciones que se ordenaron para las siguientes horas.

Recomendado: Gobierno y Thomas Greg tienen lista urgencia manifiesta para elaboración de pasaportes

Según el jefe de Estado, se está trabajando en un “plan de copamiento sin debilitar El Micay, que es lo que quieren, sino extendiendo la presencia en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del Valle del Cauca, en poblaciones como Suárez, Buenos Aires y Jamundí”. Además, advirtió que lo que se busca es “una mayor pacificación del territorio”.

Como la información que se tiene hasta el momento indica en que los responsables del atentado son las disidencias que comanda alias Iván Mordisco, que tiene una fuerte presencia en Valle y Cauca —especialmente en la región del Cañón del Micay—, lo que se determinó fue continuar con la ofensiva en estas zonas.

No se pierda: Funcionarios de la Cancillería no podrán hablar con medios sin autorización de la ministra

De acuerdo con personas que conocieron lo hablado de forma privada en ese consejo de seguridad, otro punto que se tuvo en cuenta para dejar en pausa la declaración de conmoción interior es que su diseño requiere de un tiempo prudente para evitar que, como sucedió hace algunos meses en Catatumbo, los decretos terminen fracasando en su evaluación constitucional.

En todo caso, los ministros Benedetti, Pedro Sánchez (Defensa) y Eduardo Montealegre (Justicia), junto a otros miembros del gabinete, fueron instruidos a no frenar del todo el análisis de la conmoción, por si en algún momento se decide acudir a esta figura.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.