Aplazan debate para reformar el Código Electoral

La reforma al Código Electoral fue impulsada y radicada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el registrador Alexánder Vega. Foto: Registraduría

Se tenía previsto que este martes 29 de noviembre se debatiera la reforma al Código Electoral, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y por el registrador nacional, Alexander Vega. Aún así, y a diferencia de otras iniciativas que llegan al Capitolio desde la administración nacional, esta no contó con la mayoría parlamentaria que acostumbran las propuestas gubernamentales y no hubo suficiente quorum para hacer el debate. ¿Qué hizo que los congresistas se fueran?

Lea también: “No soy el candidato del uribismo”: Gilberto Tobón

Algunos legisladores como Ariel Ávila y Humberto de La Calle promovieron la ausencia para debatir la reforma, pues, según ellos, es un proyecto que requiere un debate “sin afán”. De acuerdo con Ávila, un proyecto de esa magnitud requiere un tiempo prudencial para ser revisado y así poder darle trámite dentro del Legislativo. Asimismo, el senador del Partido Alianza Verde señaló que podría ser una movida non sancta del registrador Vega para que se apruebe sin que se conozcan todos los puntos del extenso documento.

Nuevamente Alex Vega y sus calanchines operan bajo la sombra. Acaban de radicar una ponencia para votar mañana. Son centenares de páginas, como ya hemos dicho en otros vídeos sobre los 10 graves cuestionamientos de esta reforma que representa un peligro para la democracia. pic.twitter.com/1F3csalPpO — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 29, 2022

También así, el legislador del Verde manifestó que “algunos de nosotros tomamos el liderazgo de romper quórum hoy. Nosotros llamamos a una gran cantidad de compañeros y compañeras y les pedimos que no asistieran a la sesión porque no nos van a obligar a nosotros a votar esto a pupitrazo el código de Alexander Vega”.

Podría interesarle: “Valoramos este anuncio”: Cepeda sobre disidencias llamando al diálogo con Eln

Por su parte, el senador Humberto de La Calle, quien retornó hace unos días a Verde Oxígeno por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), respaldó la postura de Ávila, compartiendo también el señalamiento de que parece haber un afán injustificado para que la reforma empiece a andar.

A las 6:15 pm presentaron la nueva ponencia del código electoral (377 artículos) y citaron para discutirlo mañana. No entendemos porqué tanto afán, hay tiempo, no vamos a permitir un debate atropellado. pic.twitter.com/41YmAJnywG — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 29, 2022

El exnegociador de paz y ahora senador dijo que él y varios congresistas quieren “estudiar metódicamente y con cuidado”. Resaltó que el afán no tiene sentido, pues “esto ya no es para el 2023, es para el 2026, no encuentro explicación para una cosa tan apresurada”.

La reforma ya había generado polémicas en la última semana por un artículo en el que se autorizaba el cambio de sexo en los niños a partir de los cinco años de edad. Aún así, fue retirado horas antes del texto que finalmente no se debatió.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político