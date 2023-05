Aprobada la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo en el Senado y la Cámara

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro fue aprobado en su totalidad a las 2:00 a.m. de este 5 de mayo en el Congreso. Foto: Mauricio Alvarado

El informe de conciliación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026″ fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en la madrugada de este viernes, 5 de mayo.

Así las cosas, la hoja de ruta del gobierno Petro obtuvo la aprobación definitiva del Legislativo y ya puede dirigirse a sanción presidencial. “Quiero agradecer a todos ustedes por los aportes que enriquecieron el Plan”, expresó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, y la vicepresidenta Francia Márquez también agradecieron al Congreso. “Gracias por el esfuerzo y el trabajo de los coordinadores ponentes; a los representantes que han puesto su dedicación para que este Plan sea una realidad y también a la oposición”, señaló Márquez.

La Cámara de Representantes dio su visto bueno a la conciliación del PND con 129 votos positivos y 24 negativos. El informe conciliado por los congresistas fue aprobado en la Cámara casi una hora después de que el Senado lo hubiese hecho, pues en esa corporación no habían recibido el texto publicado en la Gaceta.

Recordemos que en el Salón Elíptico se había enredado la discusión del Plan desde la sesión del pasado martes y los tiempos se hicieron más cortos, por lo que el presidente de la Cámara, David Racero, tuvo que acelerar la discusión este jueves 4 de mayo, votando artículos en bloque y saltándose la reapertura de algunos puntos.

Para no incumplir con los tiempos establecidos por la ley, el informe de conciliación fue radicado en la secretaría de ambas cámaras a las 11:49 p.m. del jueves, para que fuese votado el viernes 5 de mayo a las 12:00 a.m., sin embargo la Cámara terminó la votación a las 2:00 a.m.

El Senado aprobó el informe de conciliación del PND con 66 votos a favor y 21 en contra. Cuando el Senado ya había aprobado el informe de conciliación, en la Cámara de Representantes seguían atascados con la votación.

En la última semana, el Congreso aceleró la aprobación del PND y después de tres días de haber empezado su discusión en las plenarias, finalmente fue aprobado el texto. La conciliación fue necesaria ante las diferencias entre los artículos aprobados en el Senado y en la Cámara.

Los puntos que estaban pendientes de conciliación eran 34. Habían tres artículos eliminados por el Senado y uno eliminado por la Cámara, que podían revivir tras la conciliación, según la decisión de los congresistas que fueron designados como conciliadores. Igualmente, otros 16 puntos habían tenido modificaciones en la Cámara y no en el Senado; 6 fueron modificados en el Senado y no en Cámara.

Los conciliadores fueron: por el Senado, Juan Diego Echavarría, John Jairo Roldán (Partido Liberal), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Alberto Benavides (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde), Liliana Bitar (Partido Conservador); y por la Cámara, Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Jorge Eliecer Salazar (Partido de la U), Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), Karen Manrique (CITREP) y Carlos Alberto Carreño (Comunes).

Eliminados definitivamente tras la conciliación

Uno de los puntos que mayor controversia causó durante los debates fue el artículo 8, para que las entidades se acogieren a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El punto había sido aprobado solamente por la Cámara y tras la conciliación, fue eliminado de forma definitiva. “Se acoge la eliminación del artículo de acuerdo con lo aprobado por Senado de la República”, determinaron los conciliadores.

Igualmente, fue eliminado el artículo 371, que de acuerdo con el Gobierno favorecía a medios comunitarios y a las empresas pequeñas de televisión. El punto prohibía las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en el servicio de televisión abierta. La eliminación de ese punto en el Senado había sido promovida por Cambio Radical, aunque en la Cámara había sido aprobado, se mantuvo la eliminación.

Los puntos que se salvaron

En el informe de conciliación quedó incluido el 207, que busca la integración vertical de la energía y subir los impuestos a las plantas de generación de energías limpias de forma gradual al 6%, con el objetivo de que las comunidades obtenga alguna ventaja respecto a tener un proyecto de energía en su territorio. Se acogió la aprobación de la Cámara de Representantes.

También se salvó el 356, sobre las Asociaciones de Iniciativa Público Popular, como una modalidad de asociación para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agrícola y servicios públicos. De acuerdo con la oposición, esto podría motivar la corrupción por la contratación directa. Fue aprobado solo por el Senado y se acogió la aprobación.

