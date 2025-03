“Me cogieron de bobo ese día”: Benedetti sobre consejo de ministros

Armando Benedetti y Angie Rodríguez, nuevos ministro del Interior y directora del Dapre, con el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El recién posesionado ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al consejo de ministros en el que estuvo el pasado 4 de febrero, y que fue la causa del sigma” en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Aseguró que “no tengo resentimiento”, pero que “lo que sí me duele es cómo se comportaron con el presidente”.

Según el nuevo jefe de la cartera política aseguró que “me cogieron de bobo ese día”, asegurando que un sector del gabinete, al que Petro incluso se refirió como “el sindicato”, “tenían un plan armado”.

Aunque no dio nombres, se trataría del sector encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Alexander López y Susana Muhamad, quienes manifestaron su reparo a la presencia de Benedetti en el consejo de ministros televisado, primero como jefe de despacho y ahora como ministro en firme. “A mí me dolió, pero no tengo resentimiento”, aseveró Benedetti al término de una reunión que sostuvo con Efraín Cepeda, presidente del Senado, en el Capitolio este miércoles.

Puede leer: Arrancó prueba de fuego para Benedetti y la coalición petrista: así están las fuerzas

Sobre ese encuentro, Benedetti manifestó: “Estoy visitando a un viejo amigo. Fui presidente del Congreso, del Partido de La U, 20 años en el Congreso. Yo vine a visitarlo hoy como ministro”.

Frente a sus gestiones para recomponer la coalición de Gobierno, aseguró que no lo está haciendo a través de mermelada. “Acá hubo una coalición, se reventó, se desorganizó. Lo único que estoy tratando es reorganizar la coalición y unas mayorías. Y no necesariamente se arman empezando con mermelada, incluyendo al mismo Pacto Histórico, que hay mucho inconformismo porque los ministros no asistían a sus debates, a sus audiencias públicas”, aseveró.

Finalmente, aseguró que ese trabajo que está desempeñando también tiene en el punto de mira las elecciones de 2026, toda vez que el propósito sería impulsar el frente amplio para llegar a dichos comicios.

También: “Viola el estatuto”: oposición sobre Salamanca por debate de reforma a la salud

“La votación definirá entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio y que de ahí salga un candidato, muy seguramente puede ganar frente al candidato de la derecha, bien sea Claudia López, Vicky Dávila o Sergio Fajardo”, afirmó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.