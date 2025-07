“El panorama es difícil”: Benedetti sobre nuevo proyecto de ley de sometimiento

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió que el panorama es complejo de cara a la aprobación de la ley del sometimiento que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

“El panorama es difícil, porque no es fácil que la gente entienda. Debemos bajar la criminalidad, un tema de seguridad, extorsión, sicariato. Esos temas se pueden bajar si buscamos una paz total y un método donde no hablamos de impunidad, sino sometimiento siempre y cuando se pueda saber la verdad. El camino es difícil, se acusa que no se ha concertado, pero sí se ha hecho”, afirmó Benedetti al término de una reunión en La Giralda, sede del ministerio.

El proyecto plantea un nuevo sistema de sometimiento. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, manifestó que el sistema está planteado para tres tipos de agrupaciones y que se trataría de un proyecto que resultará atractivo para los miembros de las organizaciones criminales, por los beneficios ofrecidos, los cuales solo se otorgarán si se cumplen postulados relacionados con la reparación a las víctimas.

Entre los beneficios que plantea está que los grupos armados que intenten entrar al nuevo sistema mantengan hasta el 12% de los bienes que han obtenido a lo largo de su carrera criminal. Sobre ello, Montealegre explicó que “nosotros tenemos una experiencia parecida en la ley de extinción de dominio. Creo que está planteado el porcentaje del 6%, que fue debatido y aprobado por el Congreso, y que recoge un poco la experiencia norteamericana”.

Nuevas medidas para garantías electorales en 2026

En La Giralda también se realizó una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

Al respecto, el ministro Benedetti afirmó que el encuentro “sirve para valorar la seguridad y vida de varias personas que aspiran a la presidencia. Lo que pasó con Miguel Uribe nos ha puesto a todos en alerta. Siempre habrá que tomar una medida adicional, lo hacemos con la Policía y la UNP lo que tiene que ver con carros blindados, personal, chalecos”.

En ese sentido, manifestó que “para tomar este tipo de medidas se necesita la capacidad de la Policía y la UNP más allá que las relaciones públicas con los candidatos. Cualquier alerta que ponga en peligro la vida de algún funcionario, líder o cualquier persona tiene que ser tomada con mucha atención”.

Sobre el tema, Augusto Rodríguez, director de la UNP, indicó: “Lo que hicimos hoy fue revisar medidas de los firmantes de los acuerdos de paz, fundamentalmente a los que aspiran participar en comicios y miramos la actualización de algunos de los otros que han sido protegidos y tres candidatos nuevos que se valoraron. Tenemos el rumor de la situación que podría tener”.

