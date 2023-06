Armando Benedetti: “No conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo”

AME4251. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/06/2023.- Fotografía de archivo fechada el 29 de agosto de 2022 que muestra al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). El nombre de Armando Benedetti está vinculado a tres de los cuatro gobiernos que ha tenido Colombia en los últimos 21 años pero su figura camaleónica y su personalidad histriónica tienen en crisis al de Gustavo Petro por un escándalo que crece cada día y del que es protagonista. EFE/ Miguel Gutiérrez/ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Miguel Gutiérrez

Este jueves 29 de junio, Armando Benedetti se pronunció con respecto al estado actual de su cargo como embajador de Colombia en Venezuela. “Adelantaré, desde territorio colombiano, el proceso de entrega y empalme de la Embajada en Venezuela. He informado a la Cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser explícito: No conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo”, trinó el exsenador.

Este jueves también se dio a conocer una resolución del 22 de junio, en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores ordena suspender los pagos de Benedetti por no haber regresado a trabajar a Caracas, a pesar de que su renuncia debía hacerse efectiva el 23 de junio.

Inicialmente, según explicó la Cancillería, la renuncia debía hacerse efectiva desde el 23 de junio, sin embargo, Benedetti pidió que este período se extendiera hasta el próximo 16 de julio, “debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación”.

Le recomendamos: Armando Benedetti continuará como embajador en Venezuela hasta el 19 de julio

Según informó Daniel Coronell, el 14 de junio el Ministerio le pidió a Benedetti justificar su ausencia ejerciendo su cargo en Venezuela, a lo que el embajador contestó que se encontraba en Colombia por requerimiento del presidente: “Le informo que he estado en Colombia desde el pasado 23 de mayo por requerimiento del presidente y he permanecido en el país para atender al menos 2 reuniones más con él (…) Sin perjuicio de lo anterior, el pasado 14 de junio solicité una licencia no remunerada para atender asuntos personales”.

De acuerdo con el periodista, esta petición de licencia no ha sido hallada por la Cancillería, pero sí trascendió que Benedetti había viajado a Turquía sin autorización del Ministerio.

Le podría interesar: La aprobación de la labor de Gustavo Petro ha disminuido de 35% a 33%: Invamer

Benedetti le presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 2 de junio, después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que lo separaría temporalmente de su cargo junto a la entonces jefa de despacho, Laura Sarabia, por el escándalo que empezó con un presunto robo de dinero por parte de la exniñera de Sarabia y terminó en una investigación por interceptaciones ilegales.

En su pronunciamiento de hoy, Benedetti hizo una segunda aclaración respecto al mencionado caso. “Nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto de la magistrada Lombana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos. En todos los años que me desempeñé como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial”, dijo sobre las investigaciones en su contra.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.