Anuncian moción de censura a ministro Benedetti en la Cámara de Representantes

El representante del Centro Democrático Jose Jaime Uscátegui anunció que radicará una moción de censura en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ajusta poco más de dos semanas en el cargo.

Uscátegui esgrimió tres razones para la citación, que aún no ha sido presentada de manera oficial. La primera, responsabilizó a Benedetti de supuestas “amenazas a la democracia”, asegurando que “arremetió contra congresistas tras el hundimiento de la reforma laboral, poniendo en riesgo la independencia de poderes”.

Precisamente, el partido de Uscátegui y el Conservador publicaron dos comunicados condenando las “menazas de muerte, intimidaciones y descalificaciones personales”. Sin embargo, las colectividades no señalaron a un responsable como sí lo hizo el representante.

El segundo argumento es que, según Uscátegui, Benedetti tendría vínculos “con el ‘Clan Torres’. Su viceministro representó empresas de este clan en millonarios contratos estatales”. Finalmente, aseguró que “filtraciones revelan que negoció cargos en aduanas para favorecer a “Papá Pitufo”, quien aportó 500 millones a Petro”.

Aunque no se refirió directamente al anuncio de Uscátegui, Benedetti sí habló del reconocido contrabandista que sería extraditado a Colombia. “Ya está demostrado que no tuve nada que ver con el tema de ‘Papá Pitufo’ (...) Quien no domina la moral en su casa, nunca la dominará en público”, escribió en su cuenta en X.

