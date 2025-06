Benedetti se va contra Santos por dardos al Gobierno: “el más perverso de los políticos”

Ministro del Interior, Armando Benedetti, exmandatario Juan Manuel Santos y presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a los cuestionamientos que lanzó el exmandatario Juan Manuel Santos contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de tener “actitudes dictatoriales” y querer “debilitar las instituciones” del país con su planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Juan Manuel Santos se cree Winston Churchill pero realmente es un remedo de británico incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país”, indicó Benedetti, quien es hoy el funcionario más cercano al presidente Petro.

Benedetti también dijo lamentar haber apoyado al ahora exjefe de Estado en sus dos campañas presidenciales y le lanzó un dardo directo con el caso que aún hoy envuelve a Santos: Odebrecht.

“Me precio de haber sido traicionado por él después de todo lo que hice por en sus dos elecciones y en sus Gobiernos. Fue el presidente de Odebrecht. No era jugador de póker sino de parqués”, mencionó Benedetti en su cuenta de X.

Juan Manuel Santos se cree Winston Churchill pero realmente es un remedo de británico incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país. Me precio de haber sido traicionado por él después de todo lo que hice por en sus dos elecciones y en… — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 25, 2025

Benedetti escribe dicho mensaje luego de la entrevista que dio Santos a Noticias Caracol, en la cual mencionó que Colombia es hoy un “país despelotado” por culpa del presidente Petro e incluso le hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe para dialogar y proteger la institucionalidad.

Agregó que la política de paz total de Petro no ha salido bien, que ha sido un “fracaso total”y que no se puede comparar con su Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las entonces FARC. Hizo referencia al evento de este fin de semana en Medellín, cuando Petro subió a la tarima a varios capos.

Calificó la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente como muestra de una “actitud dictatorial” que igualmente no prosperará: “Es una estrategia para mantener la atención política. Y la famosa papeleta tampoco tendrá un futuro, pero tendrá al país discutiendo sobre eso de aquí a las elecciones. Lo grave es que va socavando las instituciones y los poderes que Petro quiere debilitar”.

Santos también le aseguró a El Espectador que nunca ha apoyado al presidente Petro y que la existencia del “petrosantismo” es nula: “No me he desmarcado porque yo nunca he estado marcado con este gobierno. Yo no apoyé a Petro, no voté por él”.

“No me he desmarcado porque yo nunca he estado marcado con este gobierno. Yo no apoyé a Petro, no voté por él”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos sobre su relación con el actual gobierno y las versiones que ubican como cercano al proyecto político del mandatario. pic.twitter.com/www1rWgqcP — Daniela Cristancho (@DanielaCSI) June 25, 2025

