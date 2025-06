“Fracaso total”: Santos lanzó duros cuestionamientos contra Petro y su gestión

Presidente Gustavo Petro y expresidente Juan Manuel Santos. Foto: Presidencia

El exmandatario Juan Manuel Santos lanzó nuevos cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de estar generándole incertidumbre a la ciudadanía y de querer adoptar “actitudes dictatoriales”. Dijo que Colombia es hoy un “país despelotado” e incluso le hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe para dialogar y proteger la institucionalidad.

“Un país despelotado y lleno de incertidumbres. Los países necesitan que la nave tenga un rumbo, saber para dónde van, pero nosotros infortunadamente tenemos una nave a la deriva y un capitán que no ha dicho para dónde va”, expresó Santos en entrevista con Noticias Caracol.

Nuevamente, el expresidente dijo que la política de paz total de Petro no ha salido bien, que ha sido un “fracaso total” y que no se puede comparar con su Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las entonces FARC. Hizo referencia al evento de este fin de semana en Medellín, cuando Petro subió a la tarima a varios capos.

“Lo que hizo en Medellín me parece censurable, subir delincuentes a una tarima me parece una afrenta a las instituciones judiciales, a las víctimas. Hace parte de esa paz total que ha sido un fracaso total” comentó.

Incluso, Santos cuestionó la gestión de Juan Fernando Cristo cuando aceptó entrar al gobierno Petro y dirigir el Ministerio del Interior: “Cristo no hizo absolutamente nada. No lo dejaron o no pudo, pero en la implementación de la paz cero avance”.

Hizo referencia igualmente a la propuesta que lanzó Petro de buscar una futura Asamblea Nacional Constituyente tras su salida del poder, entregando en las elecciones una papeleta. Calificó la iniciativa como muestra de una “actitud dictatorial” que igualmente no prosperará.

“Es una estrategia para mantener la atención política. Lo de la consulta popular se sabía que no iba a prosperar, el decretazo se sabía que tampoco prosperaría y vimos lo que pasó. Y la famosa papeleta tampoco tendrá un futuro, pero tendrá al país discutiendo sobre eso de aquí a las elecciones. Lo grave es que va socavando las instituciones y los poderes que Petro quiere debilitar”, dijo.

Santos, quien mantiene fuertes choques con el expresidente Álvaro Uribe, dijo que era hora de abrirse al diálogo: “Espero que no me responda con cuatro piedras en la mano”.

