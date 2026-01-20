Benedetti pide a la Procuraduría expedir un decálogo de participación indebida en política

Armando Benedetti le pide al procurador Gregorio Eljach un decálogo de participación indebida en política. Foto: Archivo Particular

La discusión sobre la participación en política de los funcionarios del gobierno Petro ha escalado en los últimos días debido a los enfrentamientos entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora María Fernanda Cabal, al punto de que el funcionario le ha pedido al procurador un decálogo donde se defina la participación indebida en política.

“Señor Procurador Gregorio Eljach: ¿por qué no saca un decálogo de lo que es la participación indebida en política para que los ignorantes, los tontos y los necios no agiten las aguas?”, afirmó el ministro Benedetti en su cuenta de X.

Señor Procurador Gregorio Eljach: ¿por qué no saca un decálogo de lo que es la participación indebida en política para que los ignorantes, los tontos y los necios no agiten las aguas? Yo sé que está en la ley, perdone señor Procurador que lo moleste, pero ajá... @PGN_COL — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 19, 2026

La controversia inició después de que Benedetti publicó un video sugiriendo la reelección del presidente Gustavo Petro. “Ningún candidato a la Presidencia le ganaría a Gustavo Petro si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan: ‘Viva Petro! viva Benedetti’”, dijo en un video en sus redes sociales.

La publicación llegó a la senadora María Fernanda Cabal, quien presentó una queja disciplinaria contra Armando Benedetti ante la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política durante el periodo electoral. Además, solicitó que, de ser hallado responsable disciplinariamente, se interpongan al jefe de la cartera de Interior las sanciones del caso.

📄#Boletín - La senadora @MariaFdaCabal presentó queja disciplinaria contra Benedetti por participación indebida en política pic.twitter.com/0qnmbiQNNG — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) January 19, 2026

Benedetti no ha sido el único funcionario del gobierno Petro en ser señalado de participar indebidamente en política. En el pasado mes de noviembre, la Procuraduría abrió indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política.

Tras realizar una serie de publicaciones en su cuenta de X, en la que denominó la reunión de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria como una alianza de “parapolítica y neoliberalismo”. Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, al parecer, en la cuenta del jefe de cartera “se identificaron contenidos con comentarios descalificadores a propósito de la reunión de dos expresidentes”, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

La alianza de la parapolitica y el neoliberalismo…. https://t.co/GmMLxACEVr — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 2, 2025

Aquí puede leer el contexto: Indagan al ministro de Trabajo por trinos sobre reunión entre Uribe y César Gaviria

A esta lista se suma el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en diciembre de 2024 asistió al acto en el que el Pacto Histórico anunció su intención de convertirse en un partido único. El encuentro se realizó en el Hotel Tequendama y contó también con la presencia del entonces ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, y de Educación, Daniel Rojas.

