Indagan al ministro de Trabajo por trinos sobre reunión entre Uribe y César Gaviria

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de X, en la que denominó la reunión de dos expresidentes como una alianza de “parapolítica y neoliberalismo”. Por ello, la Procuraduría adelanta pesquisas para saber si incurrió en alguna falta disciplinaria.

Redacción Judicial
06 de noviembre de 2025 - 01:21 a. m.
La Procuraduría indicó que la cuenta del jefe de cartera “se identificaron contenidos con comentarios descalificadores a propósito de la reunión de dos expresidentes”, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
Foto: Mintrabajo
La Procuraduría General abrió este miércoles una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido a través de algunas publicaciones realizadas en la red social X.

Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, al parecer, en la cuenta del jefe de cartera “se identificaron contenidos con comentarios descalificadores a propósito de la reunión de dos expresidentes”, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

Lea: Toma del Palacio de Justicia: cuatro historias que recuerdan la barbarie de 1985

Los mensajes publicados por el ministro el pasado 2 de noviembre hacían alusión a la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, a la que Sanguino calificó como una “alianza parapolítica y neoliberalismo”.

Además, en otra publicación en la que reaccionó a un video de El Espectador sobre el encuentro, el ministro escribió que se trataba de “la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

Le puede interesar: Alias Chipi y alias El Hermano, a un paso de ir a juicio por el asesinato de Miguel Uribe

Ahora el ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y esclarecer si el ministro de Trabajo actuó o no “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

