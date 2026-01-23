¿Habrá consulta de centro? este es el panorama de la iniciativa liderada por Claudia López

Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Fernando Cristo están en diálogos para una posible consulta del centro. Foto: El espectador

La conformación de una posible tercera consulta en las elecciones del próximo 8 de marzo sigue sin definición a dos semanas para que culmine el plazo otorgado por la Registraduría para la conformación de sectores que aparecerán en ese único tarjetón en el que se depurará la lista de candidatos presidenciales. A la fecha el panorama se divide entre la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha y el Pacto Amplio en la izquierda.

Y es que en los últimos días surgió esa tercera posibilidad por iniciativa de la exalcaldesa Claudia López, quien ha buscado alianzas con otros sectores tratando de generar una tercera vía “que no sea ni el que diga Uribe, ni el que diga Petro”, según aseguró. Bajo su consigna busca que en esas elecciones exista una tercera alternativa para lograr posicionar un candidato que pueda impulsarse a la Casa de Nariño.

El proceso se marcó por diálogos en los que López que sostenido con nombres como el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. El primero dijo no a esta posibilidad, aunque agradeció la invitación, pues su intención es llegar de forma directa a la primera vuelta el próximo 31 de mayo. Eso sí, aún no es claro el partido por el que podría aspirar.

Para el caso de Sergio Fajardo la incertidumbre radica en dos puntos. El exgobernador dejó claro desde el año pasado que su intención también es ir a primera vuelta de forma directa, pues sus experiencias en alianzas de este estilo no han sido fructíferas. Fue por ello que Dignidad y Compromiso, el partido por el cual tiene su aval, no declaró intención de participar en esas consultas de marzo.

No obstante, en los diálogos con Claudia López la posibilidad de participar en marzo se ha abierto. Aunque no ha dado respuesta positiva, tampoco lo ha hecho en sentido contrario y su decisión se podría estar contemplando en su equipo de campaña. Pero aquí será clave el apartado jurídico, pues necesitaría el aval de una nueva colectividad que le pueda dar la vía de la consulta.

En el caso de Juan Fernando Cristo, sus caminos parecen estar inclinados hacia la consulta del Pacto Amplio. El exministro del Interior ha sido claro que se deben contemplar los sectores “liberales” y no solo los ligados exclusivamente a la izquierda. Fue por ello que escuchó la propuesta de López.

Ahora bien, la decisión se habría dilatado, pues depende de la llegada de Fajardo a este bloque. Sin embargo, una cita entre los tres integrantes ya confirmados en Pacto Amplio Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero habría sido el punto para destrabar la participación de Cristo en esta consulta, siendo entonces una ficha más que perdería esa tercera opción del denominado centro.

Finalmente, otras opciones como Mauricio Lizcano, que también irá a primera vuelta, o Clara López parecen de momento descartadas, pues los acercamientos no habrían surtido sus efectos. Con ello, a dos semanas de que culmine la fecha de inscripción de estas consultas, el tercer bloque del centro no tendría alas y podría quedarse apenas en un intento.

