“Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

En menos de 50 días el país elegirá a los nuevos integrantes del Congreso. De acuerdo con las autoridades electorales, más de 40 millones de colombianos escogerán el próximo 8 de marzo a los 102 senadores y 176 representantes, entre más de 3.000 candidatos inscritos en todo el país.

Por eso, El Espectador creó un espacio donde todos los candidatos a las elecciones legislativas den a conocer sus propuestas, su perfil profesional y sus posiciones frente a temas clave.

Se trata de “Por qué votar por…”, donde los aspirantes a ocupar un asiento en el Senado o en la Cámara de Representantes pueden presentarse ante la ciudadanía mediante un formulario, con información sobre sus opiniones, propuestas y trayectoria. Este es el proceso que debe realizar.

El primer paso es ingresar al formulario que puede encontrar en este enlace. Luego deberá responder 28 preguntas cortas sobre el partido o movimiento de ciudadanos por el que aspira al Congreso, sus datos personales, sus propuestas y sus posiciones frente a una asamblea constituyente, la reelección presidencial y la paz total.

Además, tendrá que enviar dos piezas audiovisuales: una foto reciente suya para que el electorado pueda identificarlo y un video en el que explique cuál es su principal motivación para llegar al Congreso. Después de cumplir con esos pasos, sus propuestas podrán ser visualizadas por la audiencia que visite El Espectador.

En esta elección, 16 partidos y coaliciones se disputan un lugar en el Senado. En el tarjetón del 8 de marzo aparecerán el Partido de la U; la coalición Fuerza Ciudadana; el Centro Democrático; el Pacto Histórico; el Partido Conservador; el Partido Oxígeno; Patriotas; Con Toda por Colombia; la coalición Cambio Radical y ALMA; la coalición Alianza por Colombia (Alianza Verde, En Marcha, Colombia Renaciente y ASI); Creemos; Salvación Nacional; Colombia Segura y Próspera; la coalición Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso); la coalición Frente Amplio Unitario, y el Partido Liberal.

Ese mismo 8 de marzo, los colombianos podrán participar en dos consultas interpartidistas para definir un candidato presidencial de cara a la primera vuelta. Una de ellas es la Gran Consulta por Colombia, del sector de centroderecha, en la que aparecen nombres como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa.

La otra consulta que tendrá resultados ese día será la del Pacto Amplio, que busca escoger al candidato que represente la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro; en ese listado están Iván Cepeda —ganador de la consulta del Pacto Histórico—, Roy Barreras y Camilo Romero.

Según un informe de la Registraduría sobre la participación electoral en Colombia en la última década, las poblaciones que más votan en la elección presidencial no son las mismas que votan al Congreso. Las ciudades y los departamentos más poblados eligen al jefe de Estado, mientras que el legislativo se vota más en las regiones.

