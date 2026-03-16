Lo que se sabe de la implementación del nuevo pasaporte presentado por el presidente Petro

Presidente Gustavo Petro presenta pasaporte. Foto: Archivo Particular

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Tan solo 15 días restan para que inicie la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia que no deja de lado las controversias por el proceso que adjudicó el contrato para su fabricación a la Casa Da Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. Cancillería entregó detalles sobre cómo avanza este proceso antes de su entrada en vigencia desde el 1 de abril.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno señaló que a pesar de los procesos judiciales que avanzan en contra de esta adjudicación, la implementación de este nuevo documento avanza sin contratiempos y podrá cumplir su calendario ya definido.

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Una demanda promovida por la Procuraduría, que señaló inconsistencias en la adjudicación del contrato, y una acción judicial interpuesta por el ciudadano Nicolás Dupont tienen en vilo el futuro del documento que ya fue presentado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en un parte de tranquilidad la Cancillería aseguró que " estos dos procesos están en su fase inicial, es decir en la discusión sobre su auto admisorio y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna en contra del Fondo Rotatorio y las entidades vinculadas para la producción de los pasaportes".

En ese sentido, el ministerio en cabeza de Rosa Yolanda Villavicencio afirmó que “la implementación del nuevo modelo de pasaportes transcurre con absoluta normalidad”.

En la misma comunicación aclaró que el Fondo Rotatorio interpuso un recurso para que el proceso que lidera la Procuraduría, hoy en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debe ser evaluado por un tribunal internacional en atención a cláusulas pactadas en el contrato. Y sobre el otro proceso, también en el mismo Tribunal, aseguran que no se cumplieron con los requisitos legales para ser admitidos, como ya sucedió en el pasado mes de enero. Ante esa afirmación también hay un recurso en marcha.

📢 Cancillería aclara situación judicial del nuevo modelo de pasaportes y asegura que su implementación avanza

con normalidad.



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En paralelo, el presidente Gustavo Petro cuestionó que desde la Procuraduría que impulse ese proceso en los tribunales y dijo que esto representa “plegarse al interés particular. Thomas Greg & Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales. Sé la reaccion que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio”.

Asimismo, el mandatario ha enfatizado en que los “pasaportes no vuelven a Thomas Greg & Sons, así vuelvan los tiempos de Ordoñez”. Un mes atrás fue el propio presidente quien hizo eco de la llegada de las primeras máquinas que desarrollarán este modelo de pasaportes y que ya han sido instaladas en la sede de la Imprenta. El modelo iniciará el 1 de abril, sin variación de precios en relación a los que hoy produce la mencionada firma Thomas Greg & Sons.

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