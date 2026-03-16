Presidente Petro y candidatos se pronuncian en polémica de Iván Cepeda sobre Antioquia

El presidente Gustavo Petro, los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se pronunciaron en la controversia de Iván Cepeda y su discurso en Antioquia. Foto: El Espectador

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La controversia por el discurso del candidato presidencial, Iván Cepeda, sobre Antioquia, volvió a tomar un nuevo impulso luego de que candidatos presidenciales, gremios, mandatarios regionales y hasta el presidente Gustavo Petro se pronunciaran al respecto. En la disputa también volvió a sonar el nombre del expresidente Álvaro Uribe.

Esta nueva disputa política tiene como origen el discurso del aspirante del oficialismo del 12 de febrero en Medellin, pero que, además, quedó consignado en su programa de gobierno con el que busca llegar a la Presidencia. En ese documento, así como en esa misma jornada, se consignó una frase en la que Cepeda aseguraba que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”.

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Allí el candidato parafraseó al asesinado defensor de derechos humanos Jesús María Valle y aseguró, además, que existió argumentación entre grupos “económicos, políticos y armados que utilizaron la represión el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”. Asimismo señaló al expresidente Álvaro Uribe como eje central de estos hechos.

Ahora bien, esas no fueron las únicas palabras de Cepeda sobre este departamento. Minutos después de su afirmación - que también quedaron reflejadas en el documento de su programa de gobierno - el candidato dijo que “la violencia no logró destruir la fuerza del pueblo antioqueña”.

Sin embargo, la difusión del programa de gobierno y el compilado de sus discursos desató nuevamente la controversia en la que han entrado figuras que también aspiran a llegar a la Casa de Nariño como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, mandatarios como el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y hasta el propio presidente Gustavo Petro.

¿Qué dijeron los candidatos?

En primera instancia, Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, aseguró que “Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos. Un ejemplo de emprendimiento, pujanza, liderazgo cívico y compromiso social que demuestra que sin estatismo y con economía fraterna se puede construir prosperidad. Ojalá mucho de lo que ha logrado Antioquia se pueda replicar en Colombia”.

Asimismo, la congresista que se encuentra ungida, precisamente, por el expresidente Uribe, insistió que en ese departamento los sectores privados se encuentran peleando por la defensa de los social. “La sociedad antioqueña ha sido la más valiente en defender sus principios”, aseguró.

Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos. Un ejemplo de emprendimiento, pujanza, liderazgo cívico y compromiso social que demuestra que sin estatismo y con economía fraterna se puede construir prosperidad. Ojalá mucho de lo que ha logrado Antioquia se pueda… pic.twitter.com/IzV8Vc2bZY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 15, 2026

En paralelo, Abelardo de la Espriella también se refirió a esta situación. "Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño: representan trabajo, desarrollo, prosperidad, independencia, todo lo contrario a lo que promueve el proyecto comunista de Cepeda. Antioquia ha sido víctima del narcotráfico ejecutado por los terroristas de las FARC y de los bandidos que protegen Cepeda y Petro en la fracasada “paz total”, que no es más que una mampara protectora de los narcoterroristas que votan por el Pacto Histórico", dijo.

Su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, también salió en defensa de ese departamento e insistió en que esta región es “de pujanza, de emprendimiento, de cultura” y resaltó el aporte cultural del mismo en la historia de Colombia.

Con la masificación de esta controversia, Cepeda pidió numerosas aclaraciones y/o rectificaciones, pues insistió en una campaña de desprestigio por parte de varios sectores políticos. A través de un comunicado recalcó que en medio de la campaña “como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”.

En su comunicación también dijo que tanto en el discurso de ese 12 de febrero como en su programa de gobierno se restalta “la fuerte identidad regional antioqueña, el espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia”.

Con el panorama caldeante y en medio de señalamientos sobre presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, el mandatario nacional también habló de este caso. “Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país. Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento", dijo.

Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país.



Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos… https://t.co/mBnaK94DXL — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2026

El jefe de Estado también señaló directamente al expresidente Uribe y acusó que en su mandato como gobernador de ese departamento “desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia y el genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en Antioquia y toda Colombia, si se suman a esa cifra los desaparecidos, y las cosas comunes“.

"Fué más desgraciada la alianza entre políticos antioqueños y colombianos con los paramilitares, que la realizada entre generales del ejército y los paramilitares para destruir de manera falsa a la guerrilla insurrecta“, agregó el presidente Petro.

Finalmente, los mandatarios regionales de ese departamento también salieron en defensa del mismo y acusaron a Cepeda de estigmatizar a esa región. El gobernador Andrés Julián Rendón dijo que “los ataques a nuestra región son producto del odio, la ignorancia, el resentimiento y la ruindad. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan”. Eso sí, dijo que no mencionaba a candidatos con nombre propio o se refería a campañas políticas para evitar posibles sanciones por participación indebida en política.

En cambio, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pidió respeto por los antioqueños y señaló que “lo que algunos tanto es choca de Antioquia es que se ve el desarrollo, la pujanza y se ve el progreso. Pero sobretodo, hemos sido el muro de contención de comunismo en Colombia. (...) Reducir Antioquia a estigmas como la narcoeconomía es desconocer la historia de millones de antioqueños”.

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