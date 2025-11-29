Caso ‘Calarcá’ desató pelea entre Juvinao y sectores del uribismo: “están a mano”

Los representantes Andrés Forero y Juan Espinal, del Centro Democrático, cuestionaron comentarios de Catherine Juviano que comparó gobierno de Uribe con el de Petro. Foto: Archivo Particular

Los informes en los que se reveló una presunta infiltración por parte de las disidencias de alías ‘Calarcá’ en el seno del gobierno del presidente Gustavo Petro, provocaron una disputa protagonizada principalmente por la representante Catherine Juvinao (Verde) y sectores del uribismo.

La congresista cuestionó, una vez más, las revelaciones que realizó Noticias Caracol hace más de una semana, señalando que tanto el uribismo y el petrismo se encuentran a un mismo nivel. "El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano“, aseguró.

La legisladora señaló, bajo esa tesis, que resulta necesario un cambio para las elecciones del próximo año, en materia presidencial. Según escribió en sus redes, "ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia".

Además, ante críticas de varios internautas, agregó que la desmovilizavión de paramilitares que se produjo durante el gobierno de Uribe “fue un teatro y lo que de verdad pasó es que se reorganizaron en otros grupos como el Clan de Golfo, hoy más fuerte que nunca”.

El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 29, 2025

Sin embargo, sus comentarios no sentaron bien en sectores del uribismo. De la misma corporación donde ejerce como representante, Andrés Forero y Juan Espinal, militantes del Centro Democrático, cuestionarion los señalamientos contra la administración del expresidente Uribe.

De un lado, Forero criticó esa comparativa con Petro, asegurando que los principales capos de los grupos paramilitares fueron exraditados y que producto de esas acciones "los homicidios entre 2002 y 2010 se redujeron a la mitad".

Además, agregó que en el caso del actual gobierno, “Petro levantó las órdenes de captura a las disidencias, que se han fortalecido y siguen masacrando”, por lo que calificó los comentarios de la representante como “insostenible”.

A Forero también se le sumó su compañero de bancada Juan Espinal. El representante por Antioquia tachó este señalamiento como “lamentable”, aludiendo que la bancada del Centro Democrático “ha sido muy generosa con usted en sus iniciativas, la hemos respaldado con respeto y sin cálculo político, pero no vamos a permitir que por cálculo politiquero usted nos trate de esa manera. Lamentable su mensaje”.

Uribe desmovilizó a los paras y los jerarcas terminaron extraditados y en la cárcel. De hecho los homicidios entre 2002 y 2010 se redujeron a la mitad.



Petro levantó las órdenes de captura a las disidencias, que se han fortalecido y siguen masacrando.



Insostenible comparación. https://t.co/SDStKuu47r — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 29, 2025

Espinal aludió al futuro político de Juvinao, pues agregó que al haber apoyado a Petro durante la campaña del 2022, esto podría pasarle factura para los comicios del próximo año. A ello agregó que tras una conversación, espera que “su rabia con Uribe” ya había pasado, luego de que la legisladora le hubiese abierto la posibilidad de sentarse a dialogar con el expresidente.

