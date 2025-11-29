Iván Cepeda se bajaría el salario si llega a la Presidencia: esta es su propuesta de “austeridad republicana”

Senador Iván Cepeda anunció sus primeras medidas de austeridad si llega a la Casa de Nariño. Foto: Óscar Pérez

El senador Iván Cepeda, anunció una serie de medidas centradas en la austeridad y anunció sus primeras propuestas dentro de las que destacó una rebaja a su salario si llega a la Casa de Nariño. La ficha presidenciable del Pacto Histórico insistió en la necesidad de hacer recortes en el gasto del Ejecutivo para destinar recursos a la inversión social.

En una nueva visita a Cali (Valle del Cauca), Cepeda anunció su plan de ‘Austeridad Republicana’ con la que emprendería una serie de recortes al gasto del Estado y que van en la línea de su ya anunciado “Sistema Nacional contra la Macrocorrupción”. La tesis del senador se sustenta en la necesidad de emprender “hay dirigentes, también en la izquierda debo reconocerlo, que confunden la política con una carrera de ascenso personal, de privilegios y ostentación. Y así se normalizan el abuso de autoridad, el amiguismo y el desprecio por la ley”.

En ese sentido, citó casos como el de Uruguay, con el mandato de José ‘Pepe’ Mujica o de México, en la pasada administración de Andrés Manuel López, asegurando que los dos mandatarios marcaron una línea en la que demostraron que las altas esferas del gobierno pueden vivir como lo hace “el pueblo”.

Para desglosar su propuesta planteó cinco puntos. El primero aborda la austeridad estatal, donde propone el control a los gastos de funcionamiento y “orientar cada peso hacia el bienestar social”. En segunda instancia, aseguró que una vez llegue a la Casa de Nariño “reduciré el salario del Presidente de la República y el de las ministras y los ministros que me acompañen”.

Así recibe Cali al próximo presidente de Colombia @IvanCepedaCast. Plazoleta de San Francisco llena!



Somos el cambio que continúa. Gracias ❤️🇨🇴 pic.twitter.com/hfcWfzwJb8 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 28, 2025

Ese segundo punto también contempla una revisión a las condiciones de vivienda, transporte, seguridad y descanso, que según aseguró “se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer sus funciones, sin lujos ni excesos”. Asimismo el candidato del Pacto Histórico señaló que se revisarían los gastos en los apartados de publicidad para limitar los “gastos suntuarios”.

Otro punto que abordaría su reforma de austeridad es la reducción en los salarios en las ramas legislativa y judicial, primando por la independencia de poderes bajo con consigna de “humildad, entrega y compromiso con la gente”.

