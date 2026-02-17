“No le siga mintiendo a los colombianos”: oposición en réplica a alocución de Petro

Paloma Valencia (Centro Democrático), Carlos Fernando Motoa y Julio César Triana (Cambio Radical), hicieron réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Los principales partidos de oposición replicaron la alocución del pasado domingo del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital y pidieron “medidas adicionales” en materia económica. Así lo señalaron Paloma Valencia, como vocera del Centro Democrático y en calidad de senadora; además de Carlos Fernando Motoa y Julio César Triana, ambos congresistas de Cambio Radical.

Los legisladores señalaron la crítica del jefe de Estado tras la suspensión provisional del decreto de salario mínimo por parte del Consejo de Estado, que solicitó un pliego más amplio de argumentos técnicos para esta decisión. En ese sentido, Motoa y Triana estimaron que desde la Casa de Nariño hoy no hay un interés real por las causas sociales.

“Al presidente Petro no le interesa la justicia social, la lucha contra la pobreza ni la desigualdad. Su único interés es mantener con vida la ilusión y la expectativa de quienes continúan creyendo en un “cambio” que nunca llegó“, dijo Motoa. Además, el senador de Cambio Radical aseguró que”Petro no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos, sino como jefe de debate de un candidato a la Presidencia que es aún más fanático que él".

De su parte, el representante Triana insistió en que el mandatario busca tapar algunos escándalos de corrupción, pidiendo explicaciones alrededor de casos como el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre (Ungrd), la Dian o el cartel de títulos falsos en el que se han visto envueltos algunos funcionarios del gabinete presidencial.

De otro lado, la senadora Paloma Valencia dijo que si bien respalda mantener el aumento del mínimo en un 23,7 % como ya lo hizo el gobierno en diciembre del año pasado, “necesitamos tomar medidas adicionales, que bajar los impuestos drásticamente para no asfixiar a los empresarios. Hay que buscar seguridad física y jurídica para que los colombianos y todo el que quiera invertir en Colombia no tenga miedo y sepa que las reglas de juego van a permanecer estables”.

Valencia le pidió a Petro que “no le mienta más a los colombianos”, pues “la receta que nos propone el gobierno Petro va a terminar destruyendo el empleo y las oportunidades de los colombianos. Este es un país que hoy tiene los mayores impuestos de los países ricos. Entre todos los 40 países de la OCDE somos los que más pagamos. Por eso nadie quiere llegar a invertir a Colombia. Y si nadie viene a invertir, no se generan nuevos empleos”.

Sobre la propuesta de más endeudamiento o de una inyección fiscal extraordinaria, Valencia dijo que “Este país nadie le va a prestar más y estamos pagando unas tasas de interés que son equivalentes a la usura para una nación. Lo cierto es que este gobierno ha cogido los recursos de los colombianos, que son muchísimos, y se los ha dilapidado en burocracia, nombrando y nombrando personas que ni siquiera tienen algo que hacer”.

“Y digámoslo claramente, a veces da una impresión de que aquí no hay una preocupación por los colombianos pobres, ni siquiera por los trabajadores de Colombia. Hay un discurso político con miras electorales, pero sobre todo una gran cortina de humo con la que pretenden tapar toda la corrupción que han cometido. Este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia”, aseguró la candidata presidencial.

