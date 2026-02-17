Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt pide remover de su cargo al Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Foto: Archivo

El partido Oxígeno de Ingrid Betancourt remitió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de cumplimiento en el que pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes activar la figura remoción en contra del presidente Gustavo Petro de su cargo. La colectividad señaló que la sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro en 2022 es causal para que el mandatario no siga en la Casa de Nariño.

Así lo expresaron varios aspirantes al Congreso por esta colectividad, incluida la propia Ingrid Betancourt. Según manifestaron, “de conformidad con las lecciones del proceso 8.000 desde el año 2003 se determinó que la campaña que viole los topes de financiación genera como consecuencia la pérdida del cargo”.

Bajo ese argumento, señalaron que los más de COP 5.000 millones de pesos con los que se violaron los topes constituyen que este Tribunal de remueva de su cargo. En el documento remitido a este tribunal señalan, además, que la Comisión de Acusaciones debe “iniciar y tramitar el procedimiento de investigación y juicio por indignidad política tendiente a decretar la pérdida del cargo del Presidente de la República, como consecuencia de la violación de los topes máximos de financiación de la campaña presidencial Petro 2022, ya debidamente comprobada por la autoridad electoral competente”.

Sin embargo, esa sala del Congreso aún no ha emitido algún concepto, atenuado especialmente por el cese de actividades en el Legislativo. Ahora bien, desde esa colectividad insisten en que “la conducta omisiva de la autoridad demandada no obedece a un ejercicio discrecional, interpretativo o político, sino que constituye un incumplimiento directo de un deber constitucional y legal de carácter imperativo, cuya ejecución no admite aplazamiento, condicionamiento ni valoración de conveniencia, en tanto se encuentra directamente orientada a garantizar la supremacía de la Constitución, la integridad del sistema democrático y la eficacia material del régimen de financiación electoral”.

El proceso es respaldado por 10 integrantes del partido en el que se encuentran nombres que buscan un lugar en el Congreso. Eso sí, la misma acción se presenta en medio de una disputa interna en esta colectividad que ya vio cómo algunos nombres han dado un paso al costado de su aspiración legislativa, incluida quien fue designada como cabeza de lista, Sofía Gaviria.

