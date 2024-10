“Es una falacia”: así le respondió Petro a Cepeda por futuro de la laboral en Senado

Presidente Gustavo Petro y presidente del Senado, Efraín Cepeda. Foto: Archivo

Un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo se vivió en las últimas horas por cuenta del cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda. El tema en cuestión es la reforma laboral del Gobierno, que avanza en la plenaria de la Cámara con la aprobación de varios de sus artículos claves, entre esos el que le da luz verde al pago de recargos nocturnos a partir de las 7:00 de la noche.

La disputa arrancó cuando Cepeda aseguró que el Senado es una institución que representará a los colombianos a la hora de aprobar proyectos que le convengan al país o archivar los que considere nocivos. En este punto explicó por qué él y su bancada ya se opusieron al Presupuesto General para el 2025 y tienen reparos al proyecto de Ley de Financiamiento.

Lea también: Encuentro entre Petro y Mancuso sigue generando duros choques en el Congreso

“Aquí está un Senado de la República de cara al país, diciendo que las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que les hagan daño, no pasarán. Equilibrio de poderes y pensar en el pueblo en generar empleo y no destruirlo, como hace esta reforma laboral”, dijo el conservador.

Cepeda aseguró que no es momento de hablar sobre si están o no los votos para hundir el proyecto a su llegada al Senado, pero agregó que “una laboral que no tenga elementos generadores de empleo difícilmente hace tránsito por el Senado de la República”. En este punto es resaltar que ese es uno de los principales reparos de opositores e independientes al articulado del Ejecutivo.

No se pierda: Así se mueve el gobierno Petro para responder ante la ONU por implementación de la paz

La tesis teórica detrás de esta frase es que si sube el salario baja el empleo.



En todo el mundo se ha demostrado que esta tesis es una falacia.



La experiencia de mi gobierno es que durante dos años hemos elevado el salario real y durante dos años ha crecido el empleo. https://t.co/H0Ba1U5DPB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2024

El pronunciamiento de Cepeda generó la respuesta del mandatario, quien defendió su propuesta y negó que tenga elementos que afectan las cifras de empleo. “La tesis teórica detrás de esta frase es que si sube el salario baja el empleo. En todo el mundo se ha demostrado que esta tesis es una falacia. La experiencia de mi gobierno es que durante dos años hemos elevado el salario real y durante dos años ha crecido el empleo”, explicó Petro.

Ya el mandatario había dicho en días pasados que lo más justo es recuperar los derechos laborales, como el recargo nocturno a partir de las 7:00 de la noche, que incluso para él, según planteó, podría empezar desde las 6:00 de la tarde. En esa oportunidad también negó que la reforma acabe con el empleo y agregó que “la extrema derecha se estrella con la realidad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.