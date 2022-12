Así pedirá el gobierno la libertad de jóvenes capturados en protestas

Paro Nacional Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Liberar a los jóvenes que fueron capturados en la protesta social es el objetivo que tiene en este momento el gobierno de Gustavo Petro. La finalidad sería, según el mismo presidente, que se conviertan en gestores de paz que le ayuden a materializar su iniciativa de “paz total”, lo cual ha generado polémica incluso dentro de los partidos que se han declarado oficialistas. Aún así, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio detalles de cómo será el trámite de la libertad de estas personas.

Según dijo el alto funcionario del gobierno, están revisando en detalle cada uno de los casos para brindar las herramientas judiciales necesarias y que no se pase por encima de la ley. De acuerdo con lo que manifestó Prada, el mismo presidente está revisando la reglamentación para “hacer las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas”, pero para llegar a eso, dice el ministro, tiene primero que expedirse una reglamentación que se dará a conocer el próximo 6 de diciembre.

“No es una amnistía, no es un indulto, esto no va a ser un perdón judicial”, aseguró el alto funcionario, quien agregó que quienes sean beneficiarios de esta decisión seguirán vinculados a judicialmente y que su situación será definida por un juez. Adicional a esto, dijo Prada, los procesos que tengan estas personas no serán suspendidos y serán revisados por una “comisión de alto nivel” recién creada por el gobierno.

El grupo recién conformado está compuesto por el ministro de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz y el ministro del Interior, quienes se encargarán de hacer recomendaciones al presidente Petro. Lo que hará el presidente, dijo el alto funcionario, será hacer una solicitud de suspender la captura y que decidirá si la acepta o no la autoridad judicial competente. De la misma manera, sostiene que no serán solamente las personas a las que se les devuelva su libertad las que puedan fungir como gestoras de paz, sino que también los líderes sociales y estudiantes podrán hacerlo.

El ministro Prada señaló además que, por ahora, no se ha contemplado que a estas personas que lleguen a recuperar la libertad se les dé algún beneficio económico por su labor. Concluyó que estas personas estarán distribuidas en todo el territorio nacional y estarían enfocados en pacificar las regiones con distintas gestiones para “superar la conflictividad y armar un ambiente de ‘paz total’”.

