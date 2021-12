Así quedó la baraja de los verdes y Centro Esperanza con miras al Senado

La Alianza Verde conformará la alianza en conjunto con movimientos como Verde Oxígeno, ASI, Dignidad y Colombia Renaciente.

Este lunes concluyó el plazo para que los partidos políticos inscribieran sus listas con miras a las elecciones parlamentarias de marzo próximo. En el caso de la denominada Coalición Centro Esperanza –conformada por Verde Oxígeno, Alianza Verde, ASI, Dignidad y Colombia Renaciente– la cabeza de lista será, como estaba previsto, para el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle.

Lea también: Quién es quién: estas son las apuestas de los partidos al Senado

Si bien el también exministro había planteado la posibilidad de marginarse, teniendo en cuenta el disgusto por el hecho de que el Nuevo Liberalismo (también de la Coalición) montó rancho aparte y lanzó sus propias lista, finalmente de la Calle aceptó encabezar de cara a congregar la mayor cantidad de votos.

También le puede interesar: De la Calle cambió de idea y liderará la lista al Senado de la Coalición de Centro

Llama la atención que en el listado no figura la actual senadora Angélica Lozano, la segunda más votada de la Alianza Verde, que recientemente renunció a la colectividad, pese a que sus directivas no aceptaron su determinación. La congresista reclamó que no podía “tolerar más el incumplimiento sistemático de las decisiones tomadas en la Dirección Nacional (del partido)”.

Lea también: Alianza Verde no le acepta la renuncia a Angélica Lozano

Fuentes consultadas al interior de los verdes señalaron que, si bien la senadora sí irá y llevará el 10 –número que ya aparece reservado en el listado oficial para Lyda Zamira González López–, al parecer tuvo dificultades en la documentación, por lo que próximamente realizarán modificaciones ante la Registraduría.

En contexto: Listas al Congreso : la primera puja para 2022

En segundo renglón figura la académica Viviana Barberena Nisimblat, quien fue gerente regional de la campaña a la Presidencia de Antanas Mockus y gerente nacional de su campaña al Senado. El tercer renglón es para la actual senadora de la Alianza Verde Sandra Liliana Ortiz, seguida de Berenice Bedoya, presidenta nacional del Partido ASI.

En el listado figuran varios congresistas que aspiran a mantener su curul otros cuatro años, entre ellos, Iván Name, León Fredy Muñoz, Fabián Díaz, Jorge Gómez Gallego e Iván Marulanda que, pese a que pretendía hacerse elegir por el Nuevo Liberalismo, tuvo diferencias con los hermanos Galán y regresó a la Alianza Verde.

Lea también: Gustavo Bolívar será cabeza de la lista al Senado del Pacto Histórico

Sin embargo, también hubo espacio para nuevas caras. Es el caso del analista político Ariel Ávila, que aterriza con la bendición de la Alianza Verde, así como la activista Andrea Padilla Villarraga, y Jhon Frank Pinchao, oficial de la Policía y víctima de secuestro en 1998. Incluso, figura el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, avalado por Verde Oxígeno.

También aparecen líderes sindicales como Nelson Javier Alarcón, avalado por los verdes y que viene de ser dirigente de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), así como Tarsicio Mora, reconocido líder sindical y quien fuera presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).