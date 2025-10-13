Así reaccionó el presidente Petro al cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes

Presidente Petro reaccionó al acuerdo sobre la guerra en Gaza Foto: WILDER GARCIA G

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro oficializó la postura del Gobierno Nacional frente al acuerdo firmado este lunes para el cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamás. El jefe de Estado reconoció la labor de los mediadores (Catar, Turquía, Egipto y Estados Unidos) e insistió en la necesidad de poner fin al genocidio y a la ocupación israelí en territorio palestino.

El mandatario destacó que el acuerdo haya permitido el intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Así mismo, dedicó un apartado de su mensaje al caso de Elkana Bohbot, uno de los rehenes liberados por Hamás y quien tenía nacionalidad colombiana por decisión del Ejecutivo.

“Durante todo este proceso, el Gobierno de Colombia brindó acompañamiento a la familia Bohbot a través de sus canales diplomáticos. Asimismo, acoge con satisfacción la liberación de todos los secuestrados israelíes y la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas”, dijo Petro en su trino.

El presidente dijo que todo el país destaca la liberación de más de 1.700 palestinos detenidos desde el 7 de octubre, entre estos varios menores de edad. “El Gobierno de Colombia condena la deportación forzada de 154 palestinos liberados en el día de hoy por parte de Israel y hace un llamado urgente a que se respeten y restablezcan plenamente los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas afectadas por el conflicto”, agregó.

Finalmente, Petro dijo que su administración pide que las negociaciones continúen y aborden temas como los de el fin de la ocupación, el genocidio, el panorama de los asentamientos, el retorno de los refugiados y la situación en Jerusalén Oriental. “Colombia reitera su disposición a colaborar para que la propuesta de un ejército de la humanidad actúe como un ejército de reconstrucción del territorio palestino”, remató.

En otro de sus mensajes en X, Petro también anunció que su Gobierno enviará recursos a Gaza para la atención de niños y niñas. Según explicó, el oro incautado a los grupos narcotraficantes sería la fuente de dicha ayuda. El proceso estaría a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y, según indicó, se realizaría de manera inmediata.

Así fue la firma del acuerdo para el cese al fuego en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó este lunes la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza. Con la firma, Hamás entrega 20 rehenes vivos y cuatro cadáveres, mientras que Israel libera a casi 2.000 presos palestinos.

En medio de los anuncios también se acordó un plan de reconstrucción y gobernanza de Gaza, pues lo cierto es que miles de palestinos están regresando a sus casas destruidas. Cabe anotar que ni Benjamín Netanyahu ni representantes de Hamás asistieron a la cumbre en Egipto, pero el presidente de la Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania, Mahmud Abás, sí fue y se reunió con Trump.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53 % de la franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior sin Hamás en el poder, que ha ejercido desde 2007, y desarmado, a lo que el grupo islamista se resiste. El plan señala que el gobierno será confiado a “un comité palestino tecnocrático y apolítico” bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición dirigido por Trump.

