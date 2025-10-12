El Centro Democrático entra en recta final para decantar sus candidaturas de 2026

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

Para este martes 14 de octubre está previsto un encuentro decisivo entre los cinco aspirantes presidenciales del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Según conoció este diario, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, es quien está a cargo de los detalles y de los contactos con cada uno de los precandidatos.

El objetivo de la reunión es definir de una vez por todas las fechas de la encuesta que dará el nombre del candidato único, quien, muy seguramente, se sumará a otros bloques de derecha para una consulta interpartidista en marzo próximo. En las toldas uribistas saben que esta decisión es una contrarreloj, pues son conscientes de que en otras esquinas políticas, particularmente en el Pacto Histórico, ya hay procesos avanzados para elegir candidatos al Congreso y a la Casa de Nariño.

De hecho, varias figuras de este partido han señalado que la encuesta debería estar lista antes del 8 de diciembre, pues esa es la fecha en la que se cierran las inscripciones de candidatos al Congreso. Si para ese entonces el Centro Democrático ya tiene precandidato presidencial, los otros cuatro aspirantes estarán a tiempo de decidir si se lanzan o no a la carrera por una curul en el Legislativo.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe y otras directivas del partido estarían de acuerdo con ratificar la encuesta de una firma internacional como método para elegir al candidato, aún no se descartan otras opciones. De hecho, este diario conoció que Cabal, Valencia, Holguín y Guerra tienen un preacuerdo para que se mantenga la decisión en torno a que el sondeo lo haga una firma extranjera, pero Uribe Londoño ha hecho saber que preferiría explorar otras opciones. Así las cosas, Gabriel Vallejo estará todo este fin de semana intentando unir propósitos entre los dos bloques para llegar al martes con una agenda más clara.

Por otra parte, la colectividad uribista ya decidió que su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá será abierta, esto a pesar de que inicialmente se había planteado tenerla cerrada. La decisión se replicaría en otros departamentos como Antioquia. La jugada implica que quienes busquen una curul por esas regiones deberán medirse a “voto limpio”, a diferencia de lo que pasará con la lista del Senado, que será cerrada y en la que ya se definió que el expresidente Álvaro Uribe irá en el renglón 25 como una estrategia para jalonar votos.

Las movidas del Pacto Histórico no se limitan a sus procesos internos, pues desde hace varias semanas se han dado acercamientos con Cambio Radical y otras fuerzas de oposición con miras a explorar una alianza en 2026. Ambas bancadas tenían planeada una “cumbre de oposición” para el miércoles 15 de octubre, pero la cita se cayó por la agenda del Congreso.

La versión oficial es que ese día está agendado que el Legislativo debate el presupuesto de 2026, y estos dos partidos se oponen a varias de las medidas establecidas por el Gobierno, por lo que no quieren “dar papaya” de que se terminen colando en el texto final. Sin embargo, de manera extraoficial, hay quienes dicen que fueron tres los factores que le bajaron el tono a ese encuentro: que la Registraduría no confirmó si asistiría, que la Embajada de Estados Unidos en Colombia tampoco precisó si iría y que el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras –quienes ya hablaron directamente– definieron previamente no tomarse una foto juntos en ese escenario. Desde ambos partidos señalaron que en las próximas semanas se elegirá una nueva fecha.

