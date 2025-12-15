“Tenemos que preguntar”: Gobierno Petro responde por video de Carlos Ramón González en Nicaragua

Director general de la Dirección Nacional de Inteligencia durante debate de control político en su contra Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La reaparición del exdirector del Dapre Carlos Ramón González causó nuevamente revuelo, ante la solicitud de extradición por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd). Las imágenes difundidas por W Radio muestran a González en una fiesta organizada, presuntamente, por la Cancillería y la embajada de Colombia en Nicaragua el pasado 11 de diciembre, país donde se encuentra el exfuncionario.

González, quien tiene circular roja de la Interpol desde agosto, se habría fugado desde el mes de mayo a ese país y desde entonces solo se le había visto en las audiencias que le vinculan al escándalo de corrupción de la Ungrd, a las que se conecta de forma virtual. En estas nuevas imágenes se le ve al axdirector departiendo en una fiesta que habría organizado la embajada colombiana en Nicaragua, a la que además habrían asistido cientos de funcionarios de esa entidad.

Cuestionado por estas imágenes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que estos hechos deben ser investigados, y desde su cartera preguntarán pues “tenemos que saber más de qué es la fiesta”. Esa respuesta se produjo una vez el jefe de ese ministerio se estaba enterando, según indicó, pero a su vez reprochó que últimamente ha tenido que responder por apartado que competen a la Cancillería.

De su parte, desde la oficina de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, se anunció que habría un comunicado para dar explicaciones sobre estos hechos, pues implican a un prófugo de la justicia colombiana en un evento oficial. No obstante, al momento de publicación ese anuncio no se ha hecho público.

#ExclusivaW | Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promovido por la Cancillería mientras está prófugo de la justicia en Colombia.



Vea las imágenes: pic.twitter.com/DvfYhVlAnp — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 15, 2025

Las imágenes fueron reveladas en una jornada en la que el Tribunal Superior de Bogotá reanudó la audiencia en la que se definiría las medidas de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la Fiscalía acusa de haber tenido un rol protagónico en medio de este entramado de corrupción. Para los dos exfuncionarios se pidió tanto en la Procuraduría como la Fiscalía una medida de aseguramiento domiciliaria preventiva.

La orden de captura en contra del ex alto funcionario del Gobierno se dictó inicialmente el 3 de julio de este año, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia en octubre pasado. Según la Fiscalía colombiana, González sería el responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, derivados de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

