Así respondió la senadora Martha Peralta a las críticas por sus vacaciones en París

Senadora, durante el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta respondió a las críticas que le han hecho en las últimas horas por sus vacaciones en París (Francia) con su pareja. Desde sectores de la oposición sacaron a colación la mención de la congresista en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y mencionaron la situación actual de La Guajira, el departmento del que es oriunda la legisladora.

“Así salen coordinados estos bodegueros de derecha a posicionar un escándalo inexistente luego de guardar silencio durante una semana sobre el hallazgo de la fosa común urbana más grande del mundo en la Escombrera, Medellín. ¿No es eso relevante para el periodismo colombiano? Les duele que este gobierno cierre el año con tantas victorias y tratan de deslegitimar todos los logros con chismes sin fundamento”, dijo Peralta.

Le recomendamos: El 2025 arranca con un giro estratégico del gobierno hacia la seguridad

Así salen coordinados estos bodegueros de derecha a posicionar un escándalo inexistente luego de guardar silencio durante una semana sobre el hallazgo de la fosa común urbana más grande del mundo en la Escombrera, Medellín.



¿No es eso relevante para el periodismo colombiano?… pic.twitter.com/Ny2muv6sVD — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) December 31, 2024

En su defensa, la congresista destacó algunos de los logros más recientes del Gobierno Nacional y la agenda legislativa del Pacto Histórico: “La Reforma Pensional es ley de la República y llevará dignidad a nuestros adultos mayores, llevaremos agua para La Guajira con la declaratoria como sujeto de derechos del Río Ranchería que ya es ley de la República, el salario mínimo quedó en 1′623.000 pesos dignificando a los trabajadores, economía creciente y estable que favorece a los empresarios de Colombia, el turismo internacional e inversiones extranjeras aumentaron más del 9% en 2024, el desempleo con la cifra más baja en años y un largo etcétera. Sigan hablando de chismes, porque no tienen con qué más hacer oposición”.

La legisladora también arremetió contra los cuestionamientos al hecho de que no está utilizando sus prendas Wayúu en sus vacaciones en Francia, como sí lo hace en el Capitolio, y las acusaciones que, según ella, no tienen sustento en investigaciones formales. “Ya entendí. Las bases de tu crítica están en si me pongo jean o me pongo manta y en una investigación que no existe ni existió EN NINGÚN ENTE DE CONTROL REAL, sólo en sus cabezas. Muy bajo el nivel de la oposición. ¿Por qué será? ¿Será porque Colombia va bien en temas de gran relevancia? ¿De eso sí no quieren hablar?”.

Le sugerimos: “Los señalamientos de Petro generan un clima de desconfianza inconveniente”: Prada

Ya entendí. Las bases de tu crítica están en si me pongo jean o me pongo manta y en una investigación que no existe ni existió EN NINGÚN ENTE DE CONTROL REAL, sólo en sus cabezas. Muy bajo el nivel de la oposición.



¿Por qué será, será porque #ColombiaVaBien en temas de gran… https://t.co/pEgw9oOzaO — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) December 31, 2024

Finalmente, Peralta enumeró más datos sobre los avances del país en materia social y económica: “Aquí algunos ejemplos: 1′600.000 personas salieron de la pobreza, la inversión extranjera directa aumentó en un 16%, la inflación cayó del 10,8% al 7%, el desempleo bajó del 11,5% al 8%, 112.000 hectáreas de tierras compradas para los campesinos, el dólar pasó de $4.400 a menos de $4.000, incremento de turistas en más del 40%”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.