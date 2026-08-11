Así será el homenaje a Miguel Uribe Turbay a un año de su muerte: incluirá misa y monumento

Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 11 de agosto se realizará un homenaje en memoria a la vida del senador Miguel Uribe Turbay, tras un año de su fallecimiento. El evento organizado tanto por su familia como por algunos congresistas tendrá lugar en la Parroquia La Inmaculada Concepción, para luego develar su monumento en el antiguo parque “El Golfito”, que ahora lleva su nombre.

La misa para conmemorar el primer año del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay será a las 2:00 p. m. en la parroquia La Inmaculada Concepción, ubicada en la Cra. 11A # 88-12 de Bogotá. La invitación la realizó su padre, Miguel Uribe Londoño, desde sus redes sociales.

Por otra parte, la develación del monumento en homenaje a Miguel Uribe Turbay será a las 6:00 p.m. en el parque que lleva su mismo nombre, pero que antes era conocido como parque El Golfito, donde ocurrió el ataque al entonces senador el 7 de junio de 2025. El evento es impulsado por parlamentarios como Jhonatan Pulido “Jota Pe” Hernández, quien impulsó el proyecto de ley que le brinda un homenaje también en el Congreso.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y jefe natural del Centro Democrático aseguró que “hace un año murió una esperanza, Miguel Uribe Turbay. Hoy misas en Bogotá y Medellín. Toda la solidaridad con los compatriotas que en este terremoto han perdido familia, amigos, vivienda, enseres”.

Lea también: Estas son las medidas de De la Espriella por terremoto: visitará hoy Pereira y Manizales

En la misma línea fue el expresidente Iván Duque, quien aseguró que “su legado y su patriotismo perdurarán. Aunque seguimos lamentando su partida, su ejemplo nos recuerda que el Estado siempre va a doblegar a los criminales que apagaron la vida de un hombre joven, preparado y talentoso que tenía tanto por aportar”.

“Esperamos que con el nuevo gobierno, y volviendo a fortalecer la democracia, podamos tener toda la colaboración para llegar a saber quiénes fueron los verdaderos determinadores en el crimen de Miguel y esclarecer la hipótesis de la Fiscalía de que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado”, señaló María Claudia Tarazona en entrevista con El Espectador el pasado 2 de julio.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.