Valencia responde tras señalamientos de Cabal y Briceño: “Esas categorías no dicen nada”

La exsenadora Paloma Valencia respondió a los señalamientos realizados por María Fernanda Cabal y Daniel Briceño. Foto: El Espectador

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La controversia que se ha desatado en las últimas horas alrededor del uribismo por las declaraciones de Paloma Valencia volvieron a dejar muestras de grietas en el seno de ese partido. Y es que la excandidata presidencial aseguró que esa colectividad “no es de derecha” en medio de la más reciente cumbre del partido convocada por el expresidente Álvaro Uribe.

Ante esas declaraciones fueron varios los cuestionamientos que surgieron incluso dentro de la misma derecha. El más sonoro fue el de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien busca su salida de esa colectividad. En al menos tres mensajes la lideresa desestimó la afirmación de Valencia y aseguró que el partido se encuentra “en una crisis de identidad”.

En contexto: Se desata nueva pelea en el Centro Democrático tras cumbre convocada por Uribe

En concreto, Valencia aseguró que “tenemos que entender muy claramente en qué partidos es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve como se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”

Allí voces como Cabal, quien también buscó la bendición del partido para ser aspirante a la Presidencia, señalaron que “Oír ahora que el Centro Democrático “no es de derecha” revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse".

Otra figura que también cuestionó esa afirmación de Valencia fue el representante Daniel Briceño, el congresista más votado el pasado 8 de marzo. Según dijo, “la fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó”. Además, otros como José Félix Lafaurie, esposo de Cabal y quien ya dejó el partido, manifestó que “vamos entendiendo porque María Fernanda Cabal no podía ser candidata de CD. Era de derecha!!”

En ese sector han asegurado la existencia de inconsistencia en los mecanismos de elección de candidata presidencial en diciembre de 2025 que arrojaron a Valencia como vencedora. Y a pesar de solicitar pruebas, según dice Cabal, las mismas no han llegado, motivo por el que ya busca la salida del partido. “creé la Escuela de Libertad: para formar una Nueva Derecha sin complejos. No pienso abandonar las ideas que ayudaron a construir este partido ni entregarles nuestra casa a quienes ahora parecen avergonzarse de sus banderas”.

Así respondió Valencia

En medio de los ruidos por sus declaraciones del pasado viernes la exsenadora Paloma Valencia respondió a quiénes la han cuestionado en las últimas horas. Valencia aseguró que “la discusión de etiquetas es propia de quienes no entienden la complejidad del mundo. Son las soluciones bien diseñadas para los problemas, los que transforman la vida de los ciudadanos".

Acto seguido Valencia remarcó su postura como dirigente política y dijo que “sí, soy uribista. Creo en la seguridad como eje sin el cual no es posible la libertad, creo en el desarrollo económico, la política social, la austeridad del Estado, que debe meterse solo en lo necesario. Llámenlo como quieran, yo no estoy por el nombre, sino por los resultados: seguridad, crecimiento económico y bienestar social, los más pobres con plata en el bolsillo”.

En otro trino la excongresista señaló que “decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda. Quiere decir que esas categorías no dicen nada: el Centro Democrático cree en la seguridad como base del desarrollo social, la libertad económica y la política social. Cree en el estado pequeño y austero, pero sobretodo en la disciplina de estudiar cada tema para buscar la mejor alternativa y solucionar los problemas sociales".

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