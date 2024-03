Así votaron los partidos las reformas a la salud y pensional en 2023 y lo que viene

En la plenaria del Senado se está llevando a cabo el segundo debate de la reforma pensional. Necesita obtener la aprobación en cuatro debates para convertirse en ley de la República. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Las reformas a la salud y pensional han iniciado un nuevo capítulo en el Capitolio Nacional, en donde las fuerzas políticas están divididas y el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta dificultades para asegurar las mayorías a casi dos años de su posesión.

Incluso, no cuentan con la totalidad de los votos de las colectividades que forman parte de la coalición de Gobierno, pues hay voces críticas en los partidos Liberal y Alianza Verde.

Ambos proyectos se están tramitando en el Senado y tienen plazo para ser aprobados en su totalidad (cuatro debates) hasta el 20 de junio de 2024 o se hundirán por falta de tiempo.

(Lea: “Petro pidió perdón por víctimas de feminicidio en Colombia en nombre del Estado”)

Aun así, la reforma al sistema de salud logró superar en 2023 un atropellado debate en la Cámara, en donde los votos fueron el resultado -según algunos señalamientos- de transacciones burocráticas y otras negociaciones en el marco del llamado menudeo político o la negociación individual con los congresistas.

Se espera que esta táctica se repita en el Senado, aunque en esa corporación la negociación será más compleja, debido a la experticia de los políticos, que hace más costosos los acuerdos, y al desgaste natural del capital político.

Por el momento, tanto las reformas pensional y a la salud están en el proceso legislativo normal de ley, pero desde sectores afines al Gobierno se advierten supuestas estrategias de dilación por parte de la mesa directiva del Senado, encabezada por Iván Name.

Incluso, el presidente Petro afirmó que Name se estaba “jactando” de no aprobar la reforma, pero el presidente del Senado respondió a las críticas y dijo que las decisiones que se han tomado en torno a la reforma representan el sentir de todo el parlamento y que no tienen que ver con sus posturas personales.

(Le podría interesar: “Pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Briceño en redes pasó a los tribunales”)

Lo que sí es cierto es que la oposición está ejecutando su advertida estrategia dilatoria sobre la reforma pensional, que se encuentra en su segundo debate en la plenaria del Senado. Y han asegurado que harán todo lo posible para impedir el avance de los proyectos, incluso disolver el quórum si es necesario.

En cuanto a la reforma a la salud, el 5 de marzo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ya radicó la ponencia positiva, lo que permitiría dar inicio a la discusión próximamente en la Comisión Séptima del Senado. El texto oficial fue firmado únicamente por cuatro de los doce ponentes, todos miembros del Pacto Histórico: Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva y Omar Restrepo (Comunes) fueron los firmantes.

Según los cálculos del Gobierno, esperan contar con 6 votos positivos fijos y convencer a otros dos en esa comisión, lo que les permitiría obtener los 8 apoyos necesarios para aprobar el texto en su tercer debate y enviarlo a la plenaria.

¿Cómo fueron las votaciones en 2023?

El Espectador, en alianza con Congreso Visible, Fescol y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ha registrado las votaciones de todas las reformas en el aplicativo Congreso a la Mano, lo que permitiría identificar patrones respecto al comportamiento de los partidos para las votaciones venideras.

En el caso de la reforma pensional, que ya pasó por la Comisión Séptima del Senado (en donde se encuentra en este momento la reforma a la salud), fue aprobada en su totalidad en el primer debate con los votos de los congresistas del Pacto Histórico, Comunes, Alianza Verde, ASI y del Partido de la U.

En esa ocasión, el 13 de junio de 2023, obtuvo 8 votos positivos, incluyendo los de Ana Paola Agudelo, Fabián Díaz Plata, Martha Peralta, Norma Hurtado, Sor Berenice Bedoya, Omar de Jesús Restrepo y los exsenadores Piedad Córdoba (fallecida) y Polivio Leandro (cuya elección fue anulada).

Los conservadores y el Centro Democrático votaron por archivar la reforma, mientras que algunos votos clave como los de Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres) y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) estuvieron ausentes.

Esta votación podría anticipar lo que podría suceder, por ejemplo, con el trámite de la reforma a la salud en esa misma comisión. Aunque en este caso, los votos de Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo e incluso el de Fabián Díaz están en duda, pues hay importantes diferencias respecto al contenido del texto propuesto por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

De otro lado, la reforma a la salud ya pasó por la Comisión Séptima de la Cámara y por la respectiva plenaria. En ese momento, los partidos que la apoyaron en su segundo debate fueron todos los del Pacto Histórico, la mayoría del Partido de la U, el Partido Liberal y las curules de paz o CITREP.

El partido Cambio Radical y gran parte de la bancada del Centro Democrático se ausentaron completamente de la votación; inicialmente también utilizaron la estrategia de romper el quórum y posteriormente se negaron a participar por una supuesta falta de garantías de parte del presidente Andrés Calle. Sin embargo, seis representantes uribistas permanecieron en el recinto y votaron por archivar la reforma.

El Partido Conservador tampoco apoyó la reforma a la salud en la Cámara y aunque la mayoría de la bancada estuvo ausente, nueve representantes votaron en contra. Se espera que en la plenaria del Senado, estos tres partidos vuelvan a votar negativamente o se ausenten de la votación.

Aunque algunos godos se han mostrado cercanos al gobierno, no han podido votar, ya que desde la dirección nacional se han anunciado sanciones para aquellos que no sigan las decisiones de la bancada, las cuales incluyen votar en contra de la reforma a la salud.

Lo invitamos a navegar en ‘Congreso a la mano’, para conocer cómo votan los senadores y representantes a la Cámara.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.