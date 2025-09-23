Andrés Santamaría saltará de la alcaldía de Galán a la dirección de Asocapitales

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Andrés Santamaría, quien dejará la dirección del Instituto Distrital de Turismo para asumir la de Asocapitales. Foto: Archivo

Andrés Santamaría Garrido fue elegido este martes como director de Asocapitales, entidad que funciona como puente entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los diferentes alcaldes del país. Es funcionario de la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán.

Los siete meses de interinidad en la jefatura de Asocapitales finalizaron este martes con la elección de Santamaría, quien ocupa la dirección del Instituto Distrital de Turismo y reemplazará a Luz María Zapata tras renunciar a la entidad tras denunciar violencia de género, acoso laboral y persecución política.

Su llegada, que ven al interior como un logro para la administración de Galán, ya fue comentada por el presidente Petro, quien ha tenido fuertes choques con el poder regional, especialmente con varios alcaldes, entre esos Galán y Federico “Fico” Gutiérrez (Medellín), quien habría impulsado, por su parte, al destituido alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

El jefe de Estado citó un trino de 2023 en el que Santamaría cuestionaba que la Casa de Nariño dejara de comprar indumentaria militar a Israel. El recién elegido director respondió a través de su cuenta de X.

El nuevo director de Asocapitales. https://t.co/1NLZwRBuwI — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

“Desde Asocapitales reiteramos nuestra voluntad de construir puentes y trabajar unidos por Colombia. Más allá de una postura personal del pasado (2023), lo verdaderamente importante hoy es avanzar juntos en los grandes retos de nuestras ciudades capitales: garantizar la seguridad, fortalecer competencias y recursos en el marco de la ley, y cumplirles a las comunidades que esperan de nosotros respuestas concretas y unidad en la acción”, dijo Santamaría.

El recién elegido también les agradeció a los 34 alcaldes que integran Asocapitales, especialmente a Galán por haber postulado su nombre. Precisamente, Galán tendrá un papel más relevante de ahora en adelante, pues además de su funcionario que llegó a la dirección, él ocupará la presidencia de la Junta Directiva.

