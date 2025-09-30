“Exigimos garantías al gobierno Petro”: oposición tras atentado a exconcejal en Arauca

Atentado en Arauca a exconcejal, oposición pidió garantías. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noticia de un ataque con ráfagas de fusil contra los vehículos en los que se movilizaba el exconcejal de Saravena (Arauca) Luis Naranjo y su esquema de seguridad desató una ola de indignación en varias orillas políticas. Además del Centro Democrático, partido del que es militante Naranjo, otras fuerzas rechazaron el hecho y pidieron al Gobierno brindarles garantías de seguridad.

Varios de los mensajes de este sector se enfocaron en resaltar que en los últimos meses se han presentado hechos de gravedad para la oposición, entre estos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, y el atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical.

Lea también: “Productos en decadencia”: lo que hay detrás de afirmaciones del presidente Petro sobre TLC con EE. UU.

“Le exigimos garantías al gobierno Petro, no puede ser que la oposición no tenga garantías para el ejercicio político”, dijo la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal en un trino con las imágenes del ataque a su compañero de partido. Desde esa misma bancada habló el senador Alirio Barrera, quien se solidarizó con el exconcejal y dijo que “pareciera que a la oposición en Colombia la quisieran seguir silenciando con balas”:

Nos informan que en Saravena - Arauca, criminales atentaron contra el dirigente Luis Naranjo, del @CeDemocratico, quien al parecer viajaba con su hermana y su sobrina de 8 años.



Le exigimos garantías al gobierno Petro, no puede ser que la oposición no tenga garantías para el… pic.twitter.com/t0vOHkYZVS — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 30, 2025

“Condeno categóricamente el #atentado contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca. Hombres armados atacaron con armas de fuego dejando heridos a dos escoltas. Desde la oposición exigimos garantías, mayor seguridad e investigaciones a fondo para dar con los responsables”, opinó la senadora Yenny Rozo, también de la bancada uribista.

No se pierda: “Al Congreso le quedó grande todo”: Gobierno insiste en Constituyente si hunde reforma a la salud

En Cambio Radical se presentó una reacción similar. El partido, en su cuenta de X, criticó que el Ejecutivo esté más pendiente de temas como las renuncias de los integrantes del gabinete del presidente Petro a sus visas estadounidenses en solidaridad con el mandatario, a quien ese documento le fue cancelado por el gobierno de Donald Trump.

Visa a EE. UU. no es lo único que usted no tiene, señor Benedetti. Citamos su mensaje porque usted no permite que nadie le responda sus desatinos. Es muy grave lo ocurrido hoy en Saravena con Luis Naranjo, y mientras tanto, usted celebra que le hayan quitado dos veces la visa.… https://t.co/GHmh23kbta pic.twitter.com/CtceB4tKSK — Cambio Radical (@PCambioRadical) September 30, 2025

“Es muy grave lo ocurrido hoy en Saravena con Luis Naranjo, y mientras tanto, usted celebra que le hayan quitado dos veces la visa. Eso no es serio”, escribió la colectividad. “Presidente Petro: deje de sembrar odio contra la oposición. Llegó al poder con un discurso de paz y lo único que ha hecho es traicionarlo”, agregó en otro trino.

Otras figuras de oposición también se pronunciaron. “¿Esta es la “paz total” de Gustavo? La oposición vive bajo las balas y el terror mientras el gobierno prefiere pactar con criminales. La oposición necesita garantías ya”, cuestionó Wilson Ruiz, exministro de Justicia. A todo esto se suma que el presidente y la oposición tuvieron otro choque este mismo martes por el cruce de mensajes del jefe de Estado con la senadora Paloma Valencia, quien, de hecho, anunció acciones jurídicas contra Petro por señalarla de ser “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes” en casos de “falsos positivos”.

A través de su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, Rosa Yolanda Villavicencio, anunció que decidió renunciar a su visa estadounidense, esto tras la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar la del jefe de Estado.

“Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, aseguró la funcionaria en la mañana de este lunes. Se trata de la primera integrante del gabinete que renuncia a su visa, aunque no el primer funcionario de Petro, pues ya lo había hecho Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.