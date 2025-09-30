“Productos en decadencia”: lo que hay detrás de afirmaciones del presidente Petro sobre TLC con EE. UU.

AME3676. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/09/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario, Gustavo Petro, hablando durante un consejo de ministros este lunes, en Bogotá (Colombia). Petro afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si sigue apoyando el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza. "Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Tras el último consejo de ministros el presidente Gustavo Petro pidió reformar el Tratado de Libre Comercio vigente con los Estados Unidos. Según su señalamiento, el acuerdo que está próximo a cumplir 13 años de su firma se ha configurado en un compromiso que carece de equidad y en el que Colombia sale seriamente perjudicado. Además, propuso que la maquinaria que produzca CO2 en el país sea adquirida por el ministerio de Hacienda.

Sin embargo, las dos directrices que marcó a sus ministros de Minas, Comercio, Relaciones Exteriores y Hacienda, podrían tener poco fondo, y de hecho, carecerían de una posibilidad de ser adelantadas de forma autónoma.

Al respecto, El Espectador revisó las cifras de exportaciones a los Estados Unidos, y encontró que precisamente las flores, le cacao y los aguacates se han convertido en productos altamente apetecidos desde Estados Unidos.

Nosotros exportamos petróleo y carbón en los Estados Unidos, lo demás son productos en decadencia:

Si bien la afirmación del mandatario nacional está sustentada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) que reportó durante 2024 exportaciones minero energéticas por USD 6.834 millones correspondientes al 52% del total vendido a los Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de otros productos no resultan “decadentes en el mercado” norteamericano.

Es el caso, por ejemplo, de las flores, desde 2021 ha reportado un crecimiento anual en la exportación hacía Estados Unidos. Mientras 2021 reportaba USD 1.341 millones, para 2024 se situaban las ventas en USD 1.868 millones. Por el lado del oro semilabrado en 2023 en USD 1.396 millones, respecto a los USD 1.532 del último corte anual. Es más, para el café, que durante el año en curso llegó a cifras récord de su precio por carga, las exportaciones a Estados Unidos llegaron a los USD 1.412 millones, dejando atrás los caso 1.200 millones del 2023.

Referente a este producto, en el mes de agosto Analdex señaló que 15 departamentos del país han aumentado sus exportaciones del grano y que el crecimiento en ventas internacionales reportó “un crecimiento de 83,3%, según cifras de la Dian”.

Si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, por qué nosotros no lo variamos (...) Eso significa que también reformamos el TLC y significa que con Israel deja de haber TLC:

Este punto resulta ciertamente controversial para los analistas, especialmente ante el tenso momento de las relaciones que atraviesan los dos países. Las afirmaciones del Presidente Petro llegaron luego de que le fuera revocada a visa por parte de Washington, hecho que desde Bogotá se tomó como una “ofensa a la dignidad de forma unilateral”.

Y si bien la intención de reformar el TLC es clara, al Gobierno le resulta técnicamente complejo llevar adelante este plan. Según dijo a El Espectador el exministro de Comercio y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, “el acuerdo de libre comercio se hace por iniciativa del Ejecutivo, se negocia con el otro país, y se presenta al Congreso de la República de Colombia y del otro país”.

No obstante, en el mismo consejo de ministros el Presidente aseguró que en su último diálogo con John McNamara, encargado de negocios de la Casa Blanca en Bogotá, hubo una línea sobre este TLC en el cual Colombia dejó clara su postura frente al tratado y los cambios que se buscaría.

Sin embargo, resulta obligatorio que esta decisión sea estudiada por el Congreso, y respaldada por los gremios. En este sentido, desde Analdex su presidente, Javier Díaz Molina, recordó que además de este aval del Legislativo “los compromisos de Colombia con Israel continúan vigente durante seis meses. Lo mismo pasa con Estados Unidos. No es una acción unilateral por parte de Colombia y si lo quiere modificar tiene que renegociarlo”, hecho que deja sin piso esta solicitud.

