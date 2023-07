“Me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas”: Petro

El presidente Gustavo Petro dijo que no está de acuerdo con el aumento salarial de los congresistas, pero que esa no es una de sus competencias. Foto: Archivo Particular

Sigue la polémica por la firma del presidente Gustavo Petro al decreto que autoriza un aumento del 14,62 % para el salario de los congresistas. En redes sociales y algunos medios de comunicación, varios tildan al jefe de Estado de ser el responsable directo de dicha decisión, a lo cual él ha respondido con varios trinos.

“La Flip me dice que no debo defenderme de estos ataques malintencionados, pero toca hacerlo. Este artículo miente. Yo me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas antes y ahora, pero corregir ese procedimiento no es del presidente es de la ley y la ley la hace el Congreso”, dijo haciendo referencia a una nota de prensa sobre el tema.

La flip me dice que no debo defenderme de estos ataques malintencionados, pero toca hacerlo. Este artículo miente. Yo me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas antes y ahora, pero corregir ese procediniento no es del presidente es de la ley y la ley la… https://t.co/7a6tXWfjJi — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2023

Según el mandatario, el sueldo de los congresistas se controla por una ley y no por un decreto autónomo del presidente. “Insinuar lo contrario es manipular y desinformar a las personas”, agregó.

El decreto que establece el aumento del 14 % se justifica en lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución, que reglamenta un ajuste anual al salario de los congresistas, y en el promedio ponderado que certifica la Contraloría General.

Desde los partidos de oposición, aunque reconocen que no se trata de una decisión del presidente, han aprovechado la ocasión para señalar que Petro fue “implacable” cuando la firma en los decretos era la de Iván Duque. “Con los suyos convirtió en bandera electoral la promesa de “bajar el salario y entregar las camionetas blindadas”. ¿Qué les pasó?”, dijo Ernesto Macías, exsenador del Centro Democrático.

Varios congresistas del Pacto Histórico han salido en defensa de Petro. David Racero, expresidente de la Cámara, dijo que el aumento es lamentable, pero que “si el presidente no cumple estaría cometiendo una ilegalidad (...) La ley solo la cambian los mismos congresistas. Y aunque hemos avanzado en algunas cosas (como reducir el receso legislativo), este Congreso actual aún se niega a reducirse el salario”.

Con este incremento en sus salarios, ahora los senadores y representantes a la Cámara ganarán cerca de $43 millones al mes.

