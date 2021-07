La autodenominada bancada “provida” demandará la resolución 971 de 2021, del Ministerio de Salud, que establece el procedimiento para que los colombianos accedan a la eutanasia para morir dignamente. Así lo manifestaron este martes John Milton Rodríguez, de Colombia Justa-Libres, y María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, dos de sus integrantes en el Senado.

(Lea: Congresistas verdes le piden a Iván Name renunciar a la mesa directiva del Senado)

La plenaria del Senado escuchó los argumentos de ambos senadores que radicarán su demanda el próximo miércoles, ante el Consejo de Estado. Para el legislador Rodríguez, la resolución del Ministerio de Salud y el fallo de la Corte Constitucional, emitido hace poco y que amplía el acceso a este derecho, son decisiones preocupantes porque, según dijo, irrespetan el poder del Congreso. Manifestó que expandir la posibilidad de la eutanasia a casos de personas con enfermedades que no son graves ni terminales, y a otras de lesiones físicas o mentales, es algo que va en contra del propio derecho a la vida, estipulado en el artículo 11 de la Constitución. Es un argumento que los sectores más religiosos del Congreso han mantenido desde la discusión de este tema que nunca ha logrado tramitarse en el Capitolio.

“El congreso tiene el derecho legítimo de legislar sobre esta materia. La supuesta muerte digna no es un derecho constitucional ni fundamental. Lo que sí está en la Constitución es el artículo 11 que expresa el derecho a la vida. Es falso decir que el Congreso no ha querido legislar. El Congreso en su autonomía cuando legisla, puede decir sí o no sobre algún tema. En ambos casos se debe entender que el Congreso se ha expresado”, aseguró.

(Contexto: Acceder a la eutanasia será más fácil: Corte Constitucional disminuyó requisitos)

En esa línea, catalogó que la resolución del Ministerio de Salud muestra a un gobierno irresponsable pues su cobertura del sistema de salud, agregó, es ineficiente. “De cada 10 personas diagnosticadas con enfermedades graves y terminales, solamente cuatro reciben atención por parte de especialistas. Dejan al ciudadano con la eutanasia como única alternativa. No es un tema ideológico sino de salud pública”, comentó. Por ello, Rodríguez expresó que su partido, Colombia Justa-Libres, considera esa decisión como el incumplimiento del pacto programático que Duque hizo con dicha colectividad. “Eso nos llevará a tomar decisiones políticas que son incómodas pero necesarias porque nuestros valores no se negocian con nadie”, advirtió.

Mientras recalcó en la demanda que presentarán ante el Consejo de Estado, añadió que la llamada bancada provida está esperando que la Corte Constitucional publique los detalles de su fallo para “expresarnos en el mismo sentido por extralimitación de poder”.

(Conozca: Las iniciativas que recortan el gasto disminuyendo los equipos de los congresistas)

Por su parte, la uribista María del Rosario Guerra señaló que el país es incoherente cuando toma una determinación como la del acceso a la eutanasia, pero luego se pronuncia sobre la defensa de la vida. “En este país reclamamos defensa de la vida, de líderes sociales, de los ciudadanos, pero por el otro lado con estas decisiones estamos promoviendo que los hijos maten a sus padres cuando tienen enfermedades que generan dolor. Se acabaron los avances científicos para aliviar el dolor, la empatía, la compasión”, dijo.