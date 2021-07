Congresistas verdes le piden a Iván Name renunciar a la mesa directiva del Senado

Lo que pasó el 20 de julio en el Congreso sigue generando roces al interior de la oposición. Este martes, cinco representantes de la Alianza Verde enviaron una carta al senador Iván Name, de ese mismo partido, quien en la instalación del año legislativo fue postulado por un sector de su colectividad para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado. En ella le piden que renuncie a esa dignidad.

Luego de una convulsa situación, Gustavo Bolívar (Decentes) perdió esa dignidad contra el voto en blanco, por cuenta del rechazo de los partidos de gobierno, mayoritarios en el Capitolio. Ante esto, Name fue la carta de los senadores verdes para “no perder” la segunda vicepresidencia, que le pertenece a los partidos de oposición, gracias al Estatuto de la Oposición. Las colectividades votaron a favor de Name y este, muy a pesar de Bolívar y la Lista de los Decentes, quedó electo como segundo vicepresidente en la cámara alta.

El hecho no solo causó malestar en los movimientos y partidos que conforman el Pacto Histórico, sino también a varias figurar de la oposición, entre ellos representantes del partido verde que vieron esa decisión como una “jugadita” contra Bolívar y que tensiona aún más el ya bastante delicado ambiente al interior de ese bloque político.

Por ello, Katherine Miranda, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz, Fabián Díaz, y César Augusto Ortiz Zorro, todos representantes del verde, le enviaron una carta a Name en la que le expresan que consideran que su elección fue equivocada y que va en contra del Estatuto de la Oposición.

“El pasado 20 de julio usted fue nominado y designado como segundo vicepresidente del Senado de la República, en medio de una situación que llevó a los miembros de la oposición a tomar una decisión apresurada, mediada por intereses que consideramos deben ceder en favor de la realidad política actual y el fin superior que persiguen las fuerzas políticas alternativas”, describieron los firmantes, refiriéndose a las peleas que ocasionó esa movida.

En la misiva, los congresistas argumentaron que el Estatuto de la Oposición establece, en su artículo número 18, que las organizaciones política declaradas en oposición ocuparán lugares en las mesas directivas del Congreso, y que los partidos o movimientos que ya hayan figurado en alguna de las dignidades que las componen no podrán repetir cargo, “a menos que dicha decisión sea unánime”. “La decisión tomada de forma unilateral al postularlo a usted para el cargo de segundo vicepresidente desconoce lo señalado por el Estatuto de Oposición”, afirmaron.

En ese sentido, indicaron que hasta ahora la Alianza Verde ha adelantado en el legislativo un trabajo respetuoso y responsable frente a la ley, cosa que se ve manchada con la postulación y posterior designación que aceptó Name.

“Como miembros del partido, consideramos fundamental que dicha imagen de organización política honesta y ecuánime continúe calando en la opinión pública, motivo por el cual resulta pertinente que usted considere la posibilidad de presentar su renuncia como segundo vicepresidente del Senado de la República y de esta forma llegar a un consenso con los otros partidos de oposición conforme al espíritu de la citada ley”, manifestaron, haciendo alusión al talante democrático que, dicen, reviste a Name.

Al respecto, Inti Asprilla comentó que los cinco firmantes consideran que la segunda vicepresidencia de Name “le hace daño al partido, a la oposición y, a nuestro concepto, viola el Estatuto de la Oposición”. En caso de que Name acepte retirarse del cargo, Asprilla explicó que se le abriría la posibilidad a colectividades como el Mais y la UP de postular a alguien para que asuma dicha dignidad, pues estos no han tenido representación aún en las mesas directivas.