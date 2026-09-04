Estas son las reacciones políticas a la muerte de alias “Bendito Menor” en La Guajira

Presidente De la Espriella habló de la muerte de alias Bendito Menor. Foto: Presidencia

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La noticia de la muerte de alias “Bendito Menor”, en medio de una operación de la Policía Nacional en La Guajira, ya está generando revuelo político en diferentes sectores. Los hechos se registraron en la noche de este 4 de septiembre y generaron la caída de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), al igual que de su compañera sentimental y dos de sus escoltas.

Desde el Congreso, el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, destacó el resultado operacional que el propio presidente De la Espriella confirmó este viernes desde Riohacha. “Ningún delincuente, por poderoso o desafiante que sea, estará por encima de la autoridad del Estado”, aseguró el también senador del Centro Democrático.

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Henríquez también dijo que la caída de “Bendito Menor” demuestra que la fuerza pública tiene la capacidad para enfrentar a quienes amenazan la seguridad nacional. La cabeza del Legislativo respaldó la apuesta en materia de seguridad y paz del jefe de Estado y se refirió a su importancia para recuperar el control territorial en varias regiones del país.

Otra voz que celebró el operativo fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aliado político del mandatario desde la campaña. “Se descongelaron las acciones en contra de los criminales. Felicitaciones también a nuestra Policía y a la Fiscalía. Que se tengan duro los criminales, ya se fue quien los defendía y protegía. Que caigan todos y que Colombia viva en paz”, señaló el mandatario local.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, también se pronunció al respecto e hizo énfasis en el impacto de esta noticia para el departamento por el que se movía Pérez Toncel. “Hoy empezamos a ver cómo se desarticulan, desde sus nefastos cabecillas, las bandas que afectan la tranquilidad de nuestro territorio. Confiamos en que estas acciones continúen en el corto y mediano plazo, hasta recuperar plenamente la seguridad que merecen todos los guajiros”, dijo.

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El senador Alfredo Deluque, de La U y oriundo de La Guajira, también señaló que la operación “es muestra de que este gobierno, a diferencia del anterior, está comprometido con recuperar la seguridad y devolverle la tranquilidad y la libertad a todos los colombianos”. El congresista agregó que la muerte del “Bendito Menor” debe ser un ejemplo para otros criminales que creen que pueden seguir controlando los territorios.

A esta ola de reacciones se han sumado más mandatarios regionales, como Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien se pronunció en la misma línea. “Es inaceptable que los colombianos tengan que vivir con miedo por culpa de estos terroristas. Presidente Abelardo, lo felicitamos por su determinación y por tomar la decisión de ir detrás de los criminales que pretenden sembrar miedo y violencia en nuestro país. Cuente con todo nuestro respaldo”.

Pérez Toncel era considerado uno de los hombres de mayor importancia dentro de su estructura armada. Habría ingresado a las ACSN en 2019 y posteriormente integró el bloque armado del frente Javier Cáceres. Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y habían ofrecido una recompensa de hasta COP 500 millones por información que permitiera dar con su paradero.

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