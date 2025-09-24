“La constituyente va sí o sí”: Benedetti da detalles sobre cómo el gobierno la promoverá

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de varios temas sobre la coyuntura actual. En declaraciones a medios, se refirió a la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. También a la reforma a la salud y al presupuesto de 2026, que se discuten en el Congreso y a la idea de una constituyente. Y abordó las denuncias del polémico pastor Alfredo Saade, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, de que no se le estaría garantizando seguridad.

Este último denunció, a inicios de esta semana, que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le estaría brindando un esquema de seguridad como precandidato presidencial. E, incluso, aseguró que ha tenido que transportarse en taxi.

Puede leer: Petro resaltó en la ONU logros de su Gobierno, pero hay matices en los datos

Al respecto, Benedetti afirmó que “él ya tiene seguridad. Me dijeron que se le adjudicarán unos carros. Yo pregunté qué había pasado con el pastor Saade y me dijeron que él pide en la mañana como si fuera una agencia de alquiler de carros y que no podían mandar el carro de un momento para el otro”. Y de manera irónica dijo que, de ser el caso, “yo le puedo pagar el Uber”.

Infortunadamente la unp @MinInterior no nos estan prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del pacto historico @PactoCol pic.twitter.com/gUQS797zL9 — pastor saade presidente (@alfredosaadev) September 23, 2025

Sobre otros asuntos, aseguró que el Gobierno Petro continúa con la promoción de una constituyente para el próximo año. En ese sentido, detalló que ya se han creado los primeros comités para definir las preguntas. “Luego, como esto será por iniciativa popular, seguirá salir a recoger las firmas. La idea es pasar los 10 millones de firmas para que tenga una contundencia muy fuerte en el Congreso de la República. Sí o sí va la Constituyente, pero que la gente sepa que es para el próximo Gobierno y Congreso”.

También: Proponen en el Congreso que militares y policías en servicio activo puedan votar

Sobre las iniciativas del Gobierno en el Capitolio cuestionó la forma en la que se han abordado las discusiones. En cuanto al presupuesto –que se debe discutir hasta este jueves– afirmó que “nosotros presentamos un proyecto que, si no es así, puede salir por decreto. Si lo presentamos y hemos estado en la discusión es porque queremos que haya. Pero quienes hacen política con el presupuesto es el Congreso”.

Y en cuanto a la reforma a la salud aseguró: “Parece que la iniciativa [la ponencia alternativa radicada este martes por la senadora de La U Norma Hurtado] que proponen es que el Estado asuma las deudas de las EPS privadas. Se endeudan y ahora el Estado debe pagar”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.