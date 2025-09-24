Petro resaltó en la ONU logros de su Gobierno, pero hay matices en los datos

El presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante su intervención en la asamblea general de Naciones Unidas, la última como presidente de Colombia, Gustavo Petro aprovechó para entregar un balance de su mandato para resaltar los logros del progresismo en el poder.

Para ello, el jefe de Estado echó mano de cifras en materias que han sido claves para él: la lucha antinarcóticos, la pobreza y el desempleo. En los tres temas resaltó los logros de su gobierno, con cifras que, en comparativo, muestran éxitos en sus políticas públicas. Sin embargo, al compararse con otros datos, necesarios para entender la totalidad de las problemáticas, se encuentra que se deben hacer varias acotaciones.

Puede leer: Este es el impacto de Quintero en una izquierda que busca mantener el poder en 2026

El Espectador revisó cuatro afirmaciones hechas por el presidente y las contrastó y contextualizó con datos oficiales:

En el año 2023 y 2024, fueron los años donde más cocaína se incautó:

El presidente Gustavo Petro ha insistido en distintos escenarios que parte del éxito de su política contra el narcotráfico ha sido el énfasis en la interdicción, más allá de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Así lo hizo durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en la que resaltó que en los dos primeros años de su gobierno se lograron cifras récords.

En efecto, al revisar los datos de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia, se encuentra que en 2023, se incautaron 659 toneladas y en 2024 fueron 746 toneladas en territorio nacional. En operativos en aguas internacionales, la cifra supera las 700 toneladas de alcaloide decomisado. El acumulado en todo el gobierno, como lo dijo durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, supera las 2.345 toneladas, una cifra superior a las 1.418 toneladas decomisadas en el mismo periodo del gobierno del presidente Iván Duque. Es decir, el gobierno actual ha incautado un 65 % más.

En todo caso, frente a esos resultados hay varias acotaciones. Una de las principales es que expertos, como la organización InSight Crime, han señalado que el aumento en las incautaciones se debe, también, al aumento en los cultivos de hoja de coca. De acuerdo con la UNODC, para 2025, la cifra se ubicó en 253.000 hectáreas en toda Colombia, teniendo el 63 % de los cultivos de todo el mundo.

También: Consejo Electoral negó la escisión del partido de Roy Barreras, Fuerza de la Paz

Hemos logrado detener el crecimiento de la tasa, la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca que venía de 43 % anual en el gobierno de [el presidente Iván] Duque, y lo he bajado en este año a 3 %

En línea con lo anterior, el presidente también defendió el logro al decir que se ha detenido la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca. De 2018 a 2022, los cuatro años del gobierno de Duque, los cultivos pasaron de 169.018 hectáreas a 204.000, un aumento de, aproximadamente, el 20 % de los cultivos. En ese sentido, el aumento, teniendo en cuenta la cifra de UNODC, el aumento en el Gobierno Petro se ubica sobre el 24 %, un nivel similar al de su predecesor.

En todo caso, la alerta también está en la alerta del potencial de producción que, según Naciones Unidas, aumentó hasta un 53 %. Es decir, los cálculos indican que, más de la mitad de las hectáreas cultivadas servirían para producir cocaína. “Se viene observando una mejora continua del rendimiento de hoja por hectárea y una agroindustrialización tanto de la fase de cultivo como de la fase de extracción”, alertó la ONU en su informe más reciente sobre el tema.

Le puede interesar: Estas son las cuentas del Congreso para la discusión del presupuesto de 2026

Tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo en el país

Para julio de 2025 –la cifra más reciente–, la tasa de desempleo según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) se ubicó en 8,8 %. Como lo dijo el presidente ante la ONU, se trata de la cifra más baja en lo que va del siglo. En abril pasado, la tasa fue de 8,85 % y en mayo fue de 9,04 %. Las tres cifras son, comparándolas con los mismos meses desde 2000 hasta 2024, en efecto son las más bajas. El punto más grave de desempleo en Colombia se dio en mayo de 2020 cuando, en el contexto de la pandemia de covid-19, subió hasta un 22 %. Desde entonces, ha mantenido su curva de descenso. Y en 2023 y 2024, la cifra de ese mes en particular, así como la de julio, se encontró en niveles similares.

A esto se suma que la cifra de informalidad se mantiene por encima del 50 %. En julio, la cifra fue de 54,8 %, disminuyendo 3,3 puntos porcentuales frente a julio de 2024. Desde 2021, la cifra se ha mantenido en niveles similares, mostrando que el reto, además de la generación de nuevos puestos de empleos, se mantiene en una mayor disminución de la tasa de informalidad.

Tenemos la tasa de pobreza más baja del siglo en nuestras estadísticas

El presidente también ha insistido, como lo hizo en la ONU, en los logros en su gobierno frente a la pobreza. Al revisar el histórico del DANE, el índice de pobreza monetaria en 2024 es el más bajo desde 2012. El año pasado la incidencia de esta se ubicó, a nivel nacional, en el 31,8 %.

Durante lo que va del periodo de Petro en la Casa de Nariño ha habido una disminución constante. En 2023 fue del 34,6 % y en 2022, de 36,6 %. Sin embargo, como ocurre con el desempleo, hay que anotar que se mantiene en una cifra similar. Solo en dos ocasiones ha superado el 40 %. En 2012, la incidencia de la pobreza monetaria fue del 41,0 % y en 2020, durante la pandemia, fue de 43,1 %.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.