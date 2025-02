“No me puedo sentar con Benedetti”: Muhamad puso a consideración su renuncia

Resume e infórmame rápido

En medio del consejo de ministros que se adelanta en la Casa de Nariño y es transmitido en vivo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, puso en consideración su renuncia. Aseguró que no puede acompañar al Gobierno junto con Armando Benedetti, quien horas antes fue designado como jefe de despacho.

“Son casi 20 años de militancia política en el progresismo. Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”, dijo la ministra.

La ministra aseguró que dejaba en manos del presidente la decisión de si continuar o no en el gabinete ministerial. Muhamad es una de las tres ministras que acompaña al presidente desde 2022.

“Yo no renuncio a la defensa de este Gobierno, pero no me puedo sentar con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, señaló Muhamad.

Previamente, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, indicó que tampoco compartía la decisión de nombrar a Benedetti como jefe de despacho cuando tiene señalamientos de violencia de género en su contra.

Además, Márquez sostuvo que tiene diferencias con la recién posesionada canciller, Laura Sarabia: “Le digo de frente, no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros. A mí me ha tocado decirle ‘respéteme que soy la vicepresidenta”.

El presidente respondió a Muhamad frente a su rechazo al nombramiento de Benedetti y dijo que todos merecían segundas oportunidades: “El feminismo no es para destruir al hombre. He visto feminismos que destruyen al hombre, como hombres que destruyen a la mujer e incluso la matan porque no aceptan que sea libre”.

