“Va a haber un gran apoyo al presidente”: Benedetti defendió la consulta de Petro

El ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró que el país entró en campaña por una "torpeza" de la oposición. Foto: El Espectador - José Vargas

¿La consulta popular sí tiene futuro a nivel político y electoral?

Sí, claro que lo tiene. Es que es una consulta popular que toca temas que la gente necesita. Nuestra reforma laboral, por ejemplo, reconoce el pago de los días festivos y dominicales al 100 por ciento, también ajusta la jornada laboral y otros puntos; incluso, ayuda a que las madres comunitarias o quienes trabajan con Rappi tengan contrato y seguridad social. Hay una cantidad de puntos que son para la clase obrera.

Si es tan positivo el contenido, ¿por qué el Congreso dice lo contrario?

El Congreso hizo algo que nunca había pasado. Los ponentes firmaron al principio, que eran seis, y luego se colaron otros dos que no tenían por qué firmar esa ponencia negativa y pues la firmaron, para mandar un mensaje sin haber discutido y votado. Quieren agradarle a la clase dirigente, a algún candidato a la Presidencia y líderes de sus regiones.

Pero, ante la realidad política actual, ¿sí tendrían los votos?

La consulta tiene mucho asidero. Si se revisan los números del presidente en las encuestas se podría pensar que tiene entre 7 y 8 millones de votos que, sumados a la clase obrera, que no tiene nada que ver con los sindicatos y pensaría uno que quiere que se mejoren las condiciones laborales, darían para pensar que estarían los resultados.

¿El Gobierno reconoce el riesgo en torno a que si la consulta falla, pues se perdería gobernabilidad y manejo político?

Claro que sí, pero es al revés. Nosotros ponemos al país, entre comillas, en una campaña política porque es obvio que aquí están desconociendo convenios internacionales y fallos de la corte. Esto no es un capricho. El presidente ganó con esto en su programa y con las propuestas sociales, pero hay ocho senadores que quieren de forma intempestiva, casi que por asalto, frenar la discusión.

Ministro, ¿esto podría derivar en un primer paso hacia una constituyente de la que el propio presidente habló antes?

No, son condiciones completamente diferentes. La forma de tramitar esta consulta es que el presidente que, con alguno de sus ministros, presenta la iniciativa al Senado; eso se tramita y una vez que se obtenga el sí se va a elecciones en los siguientes meses. Para la constituyente tienen que pasar una cantidad de situaciones diferentes y eso es bastante difícil que se dé.

¿Esta consulta, retomando su respuesta en torno a que el presidente ya cuenta con al menos 8 millones de votos, es una forma de medir la fuerza del progresismo para el 2026?

Hemos llegado a esa posición, pero no porque nosotros la hayamos creado. Hemos llegado a esa posición debido a que, por una torpeza grande de ellos (de la oposición), nos ponen a nosotros en movilizaciones ciudadanas, de estudiantes, de indígenas, de la clase obrera, y nos hace ver que esta clase dirigente no está pendiente de la gente, mientras que el Gobierno sí. El Gobierno no quiere ver a la gente esclavizada, porque la clase dirigente sabe de la falta de condiciones laborales. Entonces, ellos van a quedar expuestos y va a haber un gran apoyo al señor presidente de la República.

¿Estamos viendo una reedición de los escenarios del estallido social, como lo mencionó el propio presidente Petro?

El presidente es el que evitó los estallidos, pero este es un estallido que se pude hacer con mucha más paz y más alegría. Es que el estallido que se vivió la vez pasada fue violento debido a las medidas de contención que se impusieron desde el Estado.

Ministro, ¿cómo ve su papel ahora frente al Congreso, fue derrotado?

Cómo puede ser una derrota algo que se está volviendo una consulta popular, que tiene movilizaciones y política y movilizaciones ciudadanas. Cómo puede ser una derrota que se haya creado este hecho político por la torpeza, repito, de ocho senadores. Cualquiera que esté el mundo político sabe que dieron papaya.

¿Todavía ve posible que haya acuerdos en el Congreso?

Recuerden que hay partidos, entre ellos buena parte del Partido Conservador, del Partido Liberal y de La U que están representados en el gabinete. Entonces, el acuerdo nacional existe todavía.

¿Esa representatividad podría revertirse o afectarse por todo esto?

De lo que ustedes hablan en los medios es del Ministerio de Comercio, nada más.

¿Se sigue negociando esa cartera?

Yo no digo que esté en negociaciones, sino que ha faltado una buena hoja de vida.

¿Los ruidos internos, que incluso lo tocan a usted, podrían afectar al Gobierno ante la opinión en medio de la campaña?

Diría que no, porque aquí lo que se está viviendo es la falta de bienestar y que se reconozcan derechos colectivos a la clase obrera. Aquí, más allá del fuego amigo y de los escándalos y de las peleas, lo que queda claro es que hay un Gobierno y un presidente que quieren recuperar los derechos colectivos de los trabajadores y que va en contra, lo repito, de los empresarios que tienen utilidades con base en que unos ganen menos.

¿No los afecta en nada?

No, no nos afectaría en absolutamente nada, porque aquí lo que estamos hablando es de bienestar para la clase trabajadora. ¿Qué clase trabajadora va a salir a decir que no quiere que le reconozcan sus derechos?

El “bloqueo institucional” del que habla el presidente ¿podría ser una campaña desde el Congreso contra el Gobierno?

Es un bloqueo institucional. Tenían que firmar seis y firmaron ocho para demostrar que son ocho de 14 sin debatir y sin acercarse al Gobierno y sin mostrar las líneas rojas; incluso, sin decir que estaban en desacuerdo. Hacer ese asalto sí es un bloqueo institucional. Yo duré 20 años en el Congreso y nunca había pasado eso.

¿El gabinete ya está estable o sigue en medio de ruidos y disputas internas?

Yo siento que eso siempre va a estar latente. Él mismo ha dicho públicamente que todavía faltan algunos cambios, pero yo no sabría decirles cuáles porque eso hace parte del fuero de él.

