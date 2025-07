¿Benedetti será canciller? Lo que se sabe del nuevo remezón ministerial de Petro

El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior, en consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ha pasado más de una semana desde que el presidente Gustavo Petro anunció en un consejo de ministros televisado que hará cambios radicales en su gabinete de cara al último año de su administración. Desde entonces, hay incertidumbre en los pasillos de la Casa de Nariño y en varias entidades del Ejecutivo, pues el presidente no ha destapado sus cartas, pero ya son varios los nombres que suenan para salir o entrar el gobierno e incluso para hacer enroques entre carteras.

“No puedo tener mi último año de gobierno a gente que no sepa de qué es el programa de gobierno y no lo aplique (…) anuncio que voy a hacer cambios radicales, es que no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno, que es mandato popular”, aseguró el jefe de Estado el pasado 15 de julio.

Lea también: “Colombia no vale 170 millones de dólares”: Petro responde a informe de Díaz-Balart

Aunque varios integrantes del gabinete aseguran que los cambios sólo los conoce el presidente Gustavo Petro y que los dará a conocer hasta último momento, en el círculo más cercano del mandatario ya se habla de al menos cinco entidades que tendrían un nuevo remezón.

Una de las movidas que más suena es la de un posible enroque entre las carreteras del Interior, Exteriores y Salud. De la primera saldría el ministro Armando Benedetti, quien, aunque ha logrado victorias en el Congreso, como las de la reforma laboral y la pensional, estaría agotado de los roces internos con el Pacto Histórico. Además, según han dicho algunos de sus funcionarios e incluso integrantes del gabinete, al también exsenador le gustaría manejar las relaciones diplomáticas de Colombia.

No se pierda: Crecen las críticas a la zona binacional con Venezuela: ¿qué responde el Gobierno?

Su eventual salida implicaría buscarle un reemplazo que se encargue de la relación con el Congreso y del trámite de importantes reformas en la cuarta legislatura, como la de la salud, la tributaria, la ley de sometimiento, la ley de competencias, la jurisdicción agraria, entre otras iniciativas. En este punto aparece el nombre del ministro de la salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, según fuentes de palacio, podría asumir esa tarea de manejar la cartera política, ya que es uno de los funcionarios de entera confianza del presidente Petro y, además, ya conoce el proceso legislativo.

A la par de estos cambios se podrían dar otros en carteras como las de Igualdad y Ambiente. En el primer caso, es de público conocimiento que la relación entre el presidente Petro y el ministro Carlos Rosero se ha deteriorado, por lo que no se descarta que sea otra persona la que cierre la gestión de esa nueva cartera en 2026. Y en el caso de Ambiente, lo único que se sabe hasta el momento es que ha tomado fuerza el nombre de Irene Vélez, la exministra de minas y ahora directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

Sin embargo, es de anotar que ninguno de estos cambios aún tiene confirmación desde el despacho del jefe de Estado y que el panorama podría cambiar, dejando más o menos movimientos en el alto gobierno. Lo cierto es que el presidente busca personas que estén completamente comprometidas con su programa y cumplan a cabalidad sus órdenes, esto al tiempo que otros de sus alfiles se dedican a la campaña para reelegir el progresismo en las elecciones de 2026.

Los remezones ministeriales de Petro

El presidente Gustavo Petro suma más de 50 ministros en los casi tres años que lleva en la Casa de Nariño, lo que lo convierte en uno de los mandatarios con más rotación de su primera línea en los últimos años. De hecho, si se compara con la administración de Iván Duque, hay que mencionar que en todo ese cuatrienio hubo 39 jefes de cartera.

Entre los ministerios con más cambios está el de Transporte, con cuatro, seguido por Interior y Hacienda, con el mismo número. Por la cartera política pasaron Alfonso Prada (hoy embajador en Francia), Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti. De concretarse un nuevo movimiento, sería la cartera más agitada de esta administración.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.